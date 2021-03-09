Прокуратура Находки обяжет администрацию позаботиться о многодетных семьях

Прокуратура Находки обяжет администрацию позаботиться о многодетных семьях

Сегодня, 17:31ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
В Находке прокуратура через суд обязала местную администрацию обеспечить инженерной и транспортной инфраструктурой земельные участки, предназначенные для многодетных семей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители выяснили, что к числу территорий, определенных под индивидуальную застройку для многодетных семей в Находкинском ГО отнесена территория в районе улицы Перевальной.

В период с 2019 по 2020 годы на этой территории было многодетным семьям было предоставлено 302 земельных участка. Однако кроме самой земли, на территории ничего нет — отсутствуют дороги, водоснабжение и водоотведение, электроснабжение.

После обнаружения проблемы — участки непригодны для жизни — прокурор вынес представление Находкинской администрации, но со стороны чиновников ответных мер не последовало.

Тогда правоохранители обратились в суд, чтобы обязать администрацию устранить нарушения.

«Учитывая данные обстоятельства, прокуратура города обратилась в суд с исковым заявлением о признании бездействия администрации Находкинского городского округа незаконным и возложении обязанности обеспечить земельные участки, расположенные на указанной территории необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой», — отметили в ведомстве.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объёме. Прокуратура проконтролирует фактическое устранение нарушений.

Сюжеты:
Приморский край
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