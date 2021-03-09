В центре Владивостока отремонтируют тротуары

В центре Владивостока отремонтируют тротуары

Сегодня, 14:40ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
В мэрии Владивостока сообщили, что в 2021 году в городе проведут масштабные работы по ремонту тротуаров. В каждом районе приморской столицы выберут первоочередные адреса для ремонта и определят подрядчиков.

В числе первых районов Владивостока — Фрунзенский. Здесь уже определили первые адреса ремонта и благоустройства — это участки на Пограничной, 7/4 — Пологой, 22, в районе дома № 45а по Алеутской, на Леонова, 54, Саратовской, 6, 8, 10 и Партизанском проспекте, 9.

«Список адресов для каждого из районов продолжаем формировать. По мере подготовки документации объявляем открытые электронные аукционы на поиск подрядных организаций, которым и предстоит провести ремонт», — рассказали в городском управлении дорог и благоустройства Владивостока.

По словам сотрудников управления, в ближайшее время будут заключены контракты с подрядчиками — после подписания договоров работники сразу приступят к работам. Специалисты отмечают, что пока не открылись асфальтовые заводы, ремонт самых проблемных участков будет проходить с применением холодного асфальта, а основной восстановительный ремонт дорожного полотна начнётся, когда заводы возобновят работу. Открытие предприятий ожидается в апреле.

Кроме того, в этом году будут отремонтированы дороги во Владивостоке и других муниципалитетах края в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Сюжеты:
Приморский край
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