Халява закончилась: Аэропорт Владивостока начал борьбу с «карусельщиками»

Если с момента первого выезда прошло менее 120 минут, повторное нахождение автомобиля на парковке оплачивается с первой минуты по тарифу без предоставления бесплатного времени нахождения на территории парковки. Отмечается, что в целях недопущения передачи паркинг-карт третьим лицам, государственные регистрационные знаки транспортных средств клиентов, имеющих постоянные парковочные карты, будут привязаны непосредственно к парковочной карте заявителя.