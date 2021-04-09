В Приморье отремонтируют дамбу, пострадавшую от тайфуна

В 2016 году со стороны Японского моря после мощного циклона в Приморский край пришел тайфун «Лайонрок», последствия которого стали самыми разрушительными для региона за последние сорок лет. За несколько дней выпала трехмесячная норма осадков, реки вышли из берегов, в результате погибли люди, были затоплены десятки поселков, разрушены километры дорог, уничтожен урожай. В Приморье была объявлена чрезвычайная ситуация. Режим ЧС был введен в Дальнегорском, Уссурийском городских округах, Кавалеровском, Анучинском, Дальнереченском, Лазовском, Михайловском, Ольгинском, Тернейском, Хасанском, Чугуевском, Шкотовском, Яковлевском муниципальных районах.
Последней территорией Приморья, по которой прошел «Лайонрок», стал Хасанский район, где в числе прочего была повреждена дамба обвалования на реке Туманной вблизи поселка Хасан — на водной границе между Россией и КНДР.
В 2017 году были разработаны решения по капитальному ремонту гидротехнического сооружения на участке от железнодорожного моста «Дружба» до устья реки. Реализация проекта предотвратит возможное затопление территорий, дальнейшее разрушение берега, смещение государственной границы и вынужденный перенос судового хода ближе к российскому берегу, сообщается на сайте Главгосэкспертизы.
Пока проект готовился, размыв дамбы продолжался, на участке произошло обрушение грунта, в связи с чем в проектно-сметную документацию были внесены изменения. В ходе корректировки, достоверность определения сметной стоимости решений которой подтвердили эксперты Главгосэкспертизы России, были обновлены инженерные изыскания по объекту и уточнены объемы ремонтных работ.
Общая протяженность трех объединенных дамб в составе гидротехнического сооружения составит 13,239 км. Протяженность поврежденных участков увеличилась до 400 м, 460 м и 154 м для первой, второй и третьей дамб соответственно.
Были изменены также объемы скального грунта для отсыпки и площадь равнения восстанавливаемого покрытия по горизонтали для первой дамбы. Для второй и третьей дамб пересмотрены объемы выемки естественного грунта и несортированного камня для отсыпки упорной призмы и устройства бермы, а также откорректированы объемы необходимого геотекстильного материала и щебня.