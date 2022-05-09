В рядах «Бессмертного полка» прошли более ста тысяч приморцев

В рядах «Бессмертного полка» прошли более ста тысяч приморцев
В рядах «Бессмертного полка» прошли более ста тысяч приморцев
9 мая, 14:50ОбществоФото: Алиса Сухарева / «Золотой Рог»
Ежегодная акция Бессмертный полк, которая по традиции проходит в день празднования Дня Победы, на этот раз собрала в Приморье свыше 100 тысяч участников. Наиболее массовым шествие было во Владивостоке.

— Более 35 тысяч человек прошли в «Бессмертном полку» по центральной улице Владивостока. А по всему Приморью на улицы сегодня вышли более 100 тысяч наших земляков с портретами своих ветеранов. Это, пожалуй, самая волнительная часть празднования Великой Победы, — говорится в официальном телеграм-канале губернатора Приморского края Олега Кожемяко, который возглавил колонну.

Напомним, что в столице ДФО празднование Дня Победы началось с возложения цветов к памятнику морякам торгового флота и продолжился масштабным военным парадом на центральной улице города. Зрители увидели не только современную технику, но и легендарный танк Т-34, который шёл во главе механизированной колонны.

Сюжеты:
Приморье
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ПриморьеБессмертный полк
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