Доброе сердце благотворительного фонда

Тому есть причины. Денис Дякин, бывший шеф-повар ресторана «Гусь-карась», несколько лет назад проводивший кулинарные мастер-классы в детских домах Приморья в рамках благотворительной программы, рассказывал: «К слову, о подарках. Мне говорили руководители детских домов, что ребята зачастую принимают сваливающуюся на них гору подарков в Новый год как нечто обязательное, порой пренебрежительно отзываются о недорогих сюрпризах: мол, как это не 11-й айфон, а зачем тогда он мне вообще нужен? Но когда ребятам исполняется 18 лет и они выходят во взрослую жизнь, ливень подарков прекращается, а они по-прежнему остаются уверенными в том, что им все должны дарить, потому что они сироты… Это вообще очень серьезная проблема. При этом в детских домах огромная нехватка прикладных программ. Когда мы приезжали к ним с мастер-классами, то сталкивались, например, с тем, что дети не знают, что рыбу надо сначала почистить от чешуи, а уж потом жарить или варить… Директора детских домов говорили: нам бы побольше таких программ, как ваша, когда дети учатся профессии, прикладному делу, делают что-то руками. Общение и обучение элементарным навыкам во много раз полезнее для детей, воспитывающихся не в семье.