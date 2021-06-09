Избавить детей от страхов

Владивосток традиционно отметил День защиты детей концертами и развлекательными площадками на Спортивной набережной. Однако у этого дня есть и совсем непраздничный аспект: нередко детей действительно нужно защищать — от жестокого обращения взрослых, травли сверстников, угнетения их прав на образование.

В Приморье на страже прав ребёнка, помимо детского омбудсмена, стоят и общественные организации. И прежде всего это региональное отделение всероссийской организации «Матери России». «Мы в партнёрстве с другими общественными организациями и социальными учреждениями 1 июня организовали обмен детских поделок и рисунков на пожертвования. В этой акции приняли участие социально-реабилитационный центр „Парус надежды“, краевая детская психиатрическая больница, некоммерческая организация „Живая надежда“, дающая приют молодым матерям с малышами, оказавшимся в трудной ситуации. Все средства, что удалось собрать, были направлены в эти учреждения», — рассказала член совета владивостокского отделения движения «Матери России» Светлана Горковенко. Кроме того, «Матери России» уделили большое внимание распространению информации о службах психологической помощи детям. Одной из локаций на набережной Спортивной гавани 1 июня стал «Пункт приёма детских страхов» — там работали психологи, готовые консультировать подростков и родителей по поводу любых сложных ситуаций в семье или в школе. Как известно, школьный буллинг (травля) стал сегодня одной из самых злободневных проблем. На отдельном информационном щите каждый прохожий мог увидеть номер Единого телефона доверия, куда подростки или их родители могут позвонить и рассказать о трудноразрешимых проблемах — 8-800-2000-122. Это федеральная линия, бесплатная, анонимная, круглосуточная и конфиденциальная. Кроме того, в Приморье психологи дежурят и на телефоне 8 (423) 207-70-75, — это номер кризисно-адаптационного центра «Мир ребёнка». Есть и ещё один номер горячей WhatsApp-линии уполномоченного по правам ребёнка в Приморском крае, куда можно направить текстовое, голосовое или видеосообщение, — 8-950-295-21-10. После того, как площадки в Спортивной гавани закончили свою работу, члены городского отделения движения «Матери России» вместе с помощниками, «Серебряными добровольцами Приморья» и аниматорами, отправились в детскую больницу, чтобы вручить маленьким пациентам подарки — мишек, которых волонтёры шили целый месяц в преддверии праздника. Наталья БАРАНОВА Фото: Татьяна Полищук

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