«Узнай свою школу»: Близость к спорту и автоинспекции

Уже третий раз корреспонденты газеты готовят оригинальный конкурс проекта «Учим и учимся в Приморье». В этой рубрике мы рассказываем о разных школах края, не называя номера, а читателям нужно его угадать. Победитель этого конкурса получает приз.

Фото: ИК "Золотой Рог" Школа, о которой идёт речь, была основана 5 июля 1951 года. Поначалу она работала как семилетка и занимала часть здания другого учебного заведения, расположенного в этом же районе, неподалёку от стадиона «Динамо» и Набережной. Зимой 1952 года школы разделились — бывшие «квартиранты» переехали в отдельное здание площадью чуть более 3 тысяч квадратных метров, которое закреплено за школой по сей день. С 1 сентября того же года школа стала десятилеткой, а первых десятиклассников выпустила уже в 1957 году. Ученики и родители ценят небольшой размер школы, считая его достоинством: здесь всего около 350 учеников, и практически все они знают друг друга — если не по именам, то в лицо. Такое тесное знакомство создаёт особую, камерную атмосферу, и помогает поддерживать среди учеников здоровый моральный климат и дисциплину. Фото: ИК "Золотой Рог" Школа гордится своими медалистами прежних лет: с середины пятидесятых 22 выпускника окончили школу с золотыми медалями и 52 — с серебряными. Учащиеся не раз становились призёрами городских, краевых и зональных спортивных соревнований по лёгкой атлетике, плаванию, спортивной гимнастике, борьбе и футболу. Спортивные таланты ребятам помогает развивать соседствующая инфраструктура: неподалёку расположена городская гимнастическая школа, буквально в соседнем здании длительное время располагался муниципальный бассейн, да и до знаменитого спорткомплекса «Олимпиец» — рукой подать. С 1978 года в школе были организованы спортивные классы, расписание которых составлялось с учётом утренних тренировок. Среди выпускников — довольно много мастеров спорта по спортивной и художественной гимнастике, плаванию, футболу, легкой атлетике и баскетболу. И сегодня более половины учащихся регулярно занимаются в спортивных секциях. Есть в школе и собственный спортзал. Соседство с городским ГАИ также накладывало свой отпечаток на внеучебную деятельность: в школе много лет процветали кружки «Азбука дорожной безопасности» и «Юный инспектор дорожного движения». Когда в 2020 году в привычный распорядок школьных занятий вмешалась пандемия коронавируса, педагоги сумели быстро наладить общение с учениками в режиме онлайн. Даже торжественную часть выпускного с поздравлениями директора и учителей, а также ответными тёплыми словами учеников записали и выложили на YouTube. Фото: ИК "Золотой Рог" В школе имеются мастерские и кабинет информатики. Учебные кабинеты оснащены интерактивными досками и мультимедийными установками. Есть пять телевизоров и столько же магнитофонов. В распоряжении учителей и учащихся — более 70 компьютеров, включая ноутбуки. Кроме кабинета информатики они установлены в кабинетах начальной школы, завучей, канцелярии и в школьной библиотеке. «Школа отличная. Дружный и грамотный педагогический состав. Отличный руководитель». «8 лет учился в этой школе. Только тёплые воспоминания» — такие отзывы оставляют в интернете бывшие ученики и их родители. А теперь — внимание! Условия конкурса «Узнай свою школу»: Конечно, многие уже поняли, о какой школе идёт речь и готовы назвать её номер, чтобы выиграть приз — билеты в театр. Сделать это можно в течение двух недель — до 22 июня включительно. Присылайте ваши отгадки на редакционную почту priem@zrpress.ru с пометкой «Узнай свою школу», или оставляйте их в комментариях к постам в соцсетях. Если же в вашей жизни нет места интернету, то в этом случае можете позвонить в редакцию по телефону +7 (42-32) 60-61-97 — но только в промежутке с 10 до 12 часов: у газетчиков очень много дел. Победителя определит генератор случайных чисел, а его фото и итоги конкурса будут опубликованы в июльском номере газеты «Золотой Рог». ИК "Золотой Рог"

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