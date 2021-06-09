Ускорить процесс выдачи жилья очередникам-льготникам в Приморье можно, если будет усовершенствован контакт между бизнесом и властью. Такое мнение выразил член совета АСО «Альянс строителей Приморья» Эдуард Портнов, сообщает «Альянс.HELP».

По словам директора ООО «Спецзастройщик „Молодежный“», три года назад правительство Приморского края являлась исполнителем программы по обеспечению жильем детей-сирот. «В то время программа несколько пробуксовывала, потому что централизация таких вопросов всегда приводит тому, что механизм работает тяжело. В результате губернатор отдал эти полномочия муниципалитетам, и они стали либо сами подбирать качественные земельные участки и вести там строительство, либо просто приобретать жилье. Глава муниципального образования подписывает постановление и определяет на основании анализа рынка стоимость покупки „квадрата“ жилья», — рассказал Эдуард Портнов. Специалист отметил, что возможность приобретения жилья для детей-сирот и переселенцев из ветхого жилья оказалась удобной, и сегодня само строительство отошло на задний план. «Цены везде разные, их можно найти в открытых источниках. Понятно, что в каких-то районах есть лидеры, в каких-то — отстающие. Во Владивостоке до недавнего времени была проблема, связанная с отсутствием коммуникации между представителями бизнеса и власти. И есть вероятность, что средства выделяются в недостаточном объеме на основании недостоверных цифр. В городе земля стоит очень дорого, и, пока дойдешь до момента строительства, нужно пройти через все тернии. Упрощение процедур получения разрешений не получилось», — отметил эксперт. По словам представителя строительной сферы, рынок сейчас реагирует на эти вопросы тем, что просто не участвует в продаже жилья муниципалитетам. «Это рынок, и его нужно постоянно отслеживать. Либо договариваться о резервации определенных объемов для выделения на социальные цели при строительстве, либо давать рыночные цены. Все зависит от первых лиц. В крае вместе с лидером изменилась политика, соответственно, в этой сфере произошли изменения. Та же история с Владивостоком, пришел новый лидер, можно надеяться на изменения. Они необходимы в нашей сфере», — заключил Портнов.

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