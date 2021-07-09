Приморские семьи, которым отказали в детских выплатах, получат социальное сопровождение

В семье из села Вольно-Надеждинское воспитывают двух детей шести и девяти лет. Работы у жены нет и семью содержит только муж. Однако его зарплаты не хватает. Специалисты помогут матери оформить те меры соцподдержки, которые ей положены, а также окажут помощь в трудоустройстве. Отдельно рассматривается вариант с оформлением соцконтракта по направлению «Трудоустройство».