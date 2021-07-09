Приморским семьям предлагают социальное сопровождение

Во время внеочередного заседания Координационного совета по социальному сопровождению три семьи с детьми из Надеждинского района были взяты на социальное сопровождение, сообщили в приморском правительстве.

По словам специалистов министерства труда и социальной политики Приморского края, основная задача межведомственного взаимодействия в отношении этих семей — помочь родителям преодолеть трудную жизненную ситуацию, связанную с низким достатком. «Семьи, которые сегодня взяты на сопровождение, в числе других получили отказ в предоставлении выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет по новому порядку. Причина — отсутствие дохода. Проанализировав ситуацию, мы предложили индивидуальные программы сопровождения, выполнение которых поможет родителям обеспечить семье доход и выйти из-за черты бедности», — рассказали эксперты. В семье Натальи и Андрея из села Вольно-Надеждинское — двое детей шести и девяти лет. Низкая зарплата мужа не покрывает расходы семьи. Жена давно не работает. Из-за отсутствия дохода, семья получила отказ от выплаты пособия. Индивидуальная программа сопровождения, которую разработали специалисты, предусматривает помощь маме в оформлении полагающихся мер социальной поддержки и содействие в трудоустройстве. Кроме того, будет рассмотрена возможность оформления социального контракта по направлению «Трудоустройство». В семье Игоря и Анжелики из Кипарисово — также двое детей. Работает только жена. Муж не может найти работу несколько лет. Служба сопровождения займется вопросами трудоустройства главы семьи, не исключен вариант оформления государственной помощи на основании социального контракта. Также будет оказана юридическая помощь при постановке семьи на учет в качестве нуждающейся в жилье. Еще одна семья, которой будет оказана помощь, проживает в поселке Новый. Здесь не работают оба супруга. Муж готов оформить социальный контракт по направление «Содействие в трудоустройстве». Всего в Надеждинском районе отказ на выплату получили почти 250 семей. После общения со специалистами лишь 11 готовы рассмотреть возможность оформления социального контракта, а три согласились на межведомственную помощь по программам социального сопровождения. По словам министра труда и социальной политики Приморского края Светланы Красицкой, задача социальных служб как раз и состоит в том, чтобы как можно больше нуждающихся семей с детьми получили адекватную поддержку с учетом жизненной ситуации каждой конкретной ячейки общества. «Надлежащее оформление всех положенных социальных выплат, помощь родителям в поиске работы, в получении профобразования, в том числе на основании социального контракта — все это мы предлагаем семьям, находящимся на социальном сопровождении. Но необходимо, чтобы взрослые люди эту помощь приняли, чтобы также предпринимали какие-либо действия, чтобы вывести свои семьи из кризиса», — рассказала глава ведомства. Светлана Красицкая призвала специалистов муниципалитетов, центров занятости населения, социальных служб усилить индивидуальную работу с каждой семьей, которая по разным причинам оказалась за чертой бедности. «Безусловно, если в селе нет достаточного количества рабочих мест, нужно дать людям возможность без особых проблем ездить на работу в соседний населенный пункт», — отметила министр.

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