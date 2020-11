Эксперты выяснили, зачем пассажиры устраивают очередь на посадку в самолет

В аэропорту Владивостока самая длинная очередь до объявления посадки выстраивается на все рейсы в Москву

В аэропорту Владивостока самая длинная очередь до объявления посадки выстраивается на все рейсы в Москву Эксперты Aviasales выяснили, что большинство российских авиапассажиров встают в очередь на посадку в самолет еще до ее объявления, так как боятся, что не успеют разместить ручную кладь на багажной полке, пишет РИА Новости. "Эксперты туристического поисковика провели опрос среди своих пользователей в соцсетях на тему, почему они встают в очередь заранее. Оказалось, что 41% респондентов хотят первыми разместить свой чемодан на багажной полке", - говорится в сообщении туристического поисковика. Владивосток тоже славится любовью пассажиров устраивать очередь до объявления посадки в самолет. Это вызывает особое удивление туристов из Китая и Южной Кореи. Пассажиры, как правило, максимально используют возможность взять сумки в ручную кладь. При переполненности рейса, многим не хватает места на багажной полке. Более того, обострившаяся ситуация с "пропажей" и задержкой багажа на внутренних рейсах тоже отпразилась на желании взять свой чемодан с собой в самолет. Журнал "Дальневосточный капитал".

