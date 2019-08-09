Ипотека может быть доступной

КРЖС также реализует программу «Семейная ипотека с государственной поддержкой». Получить займ на приобретение жилплощади по льготной ставке под 6% годовых или рефинансировать действующую ипотеку могут семьи с двумя и более детьми, появившимися на свет с 1 января 2018 года. Кредит можно взять и под 5%, если второй или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года, – такое нововведение распространяется на дальневосточников.