Основной вихрь тайфуна «Лупит» не «влупит» по Приморью

Основной вихрь тайфуна «Лупит» не «влупит» по Приморью
Основной вихрь тайфуна «Лупит» не «влупит» по Приморью
Сегодня, 15:41ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Переквалифицированный в тропический циклон тайфун «Лупит» в настоящее время бушует в соседней с Приморьем Японии. Однако, как сообщили специалисты портала «Примпогода», серьезной угрозы, надвигающаяся непогода, дальневосточному региону не принесет.

На юго-западе Японии из-за циклона отменили 63 авиарейса, в западных префектурах Хиросима и Симанэ, в том числе и в центральной Айти объявлена эвакуация. Из-за риска оползней и наводнения свои дома покинут около 300 тысяч японцев. Скорость ветра, по последним данным, достигала 23 м/с с порывами до 35 м/с.

Приморские синоптики сообщают, что тайфун «Лупит» пройдет южнее, чем было заявлено раньше. Благодаря этому обильных осадков не ожидается. Тем не менее, стоит готовиться к сильному ветру. Специалисты предупреждают, что в прибрежных районах усилится ветер, возможен накат и прибойная волна.

В прибрежных районах Приморья, а также на акватории Японского моря по-прежнему сохраняется угроза сильных дождей и штормового ветра.

Сюжеты:
Приморье
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