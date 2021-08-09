Озеро «Лотос» в Приморье получит видовую площадку, парковку и пирс для рыбаков

В конце августа на озере «Лотос» в Хасанском районе закончат строительство видовой площадки. По поручению главы Приморья Олега Кожемяко, рядом будет построена парковка для автомобилистов.

Гости и жители Приморья уже к концу августа смогут с комфортом любоваться красотами природного парка «Хасанский». Для этого на озере «Лотос» строят видовую площадку. Настил на металлическом основании будет заходить в водоем почти на 20 метров. Проинспектировав ход строительства, губернатор Приморья Олег Кожемяко распорядился построить поблизости автомобильную парковку, чтобы отдыхающие не перегораживали движение транспорта. Кроме того, будет отремонтирована дорога Раздольное–Хасан с 214 по 205 километры. «Мы и дальше будем поддерживать такие проекты, направлять средства. Особенно важны объекты, подчеркивающая уникальность Приморья, памятные места», — отметил глава региона. В планах у минлесхоза построить поблизости пирс для рыбаков, а также вышку для наблюдения за птицами.

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