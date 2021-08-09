Схему дорожного движения изменят на Чуркине во Владивостоке

«Такие меры были приняты по итогам проведенного мониторинга. Его провели по многочисленным обращениям граждан, которые сообщали о запаркованности межквартального проезда», — рассказали специалисты городского управления дорог и благоустройства.
Отметим, что знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена» появятся на улице Черёмуховой в районе дома № 22. Кроме того, на участке установят таблички «Фотовидеофиксация» и «Работает эвакуатор» — это значит, что нарушителям ПДД будут грозить штрафы.
Ранее новые знаки установили на въезде к дому № 28 по улице Черёмуховой — стоянка автомобилей запрещена по обеим сторонам дороги. При этом остановиться для посадки/высадки пассажиров разрешено.
При движении по участку водителей просят быть внимательными, соблюдать ПДД и планировать свой маршрут заранее.