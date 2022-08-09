25 новых домов сдали в Приморье

За первое полугодие 2022 года в многоквартирных домах в Приморском крае сдано более 150 тысяч квадратных метров жилья. Их строили в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Жители края могут приобрести новые квартиры на выгодных условиях в рамках программы «Дальневосточная ипотека». - Больше всего жилья строится во Владивостоке, Надеждинском районе, Большом Камне, Находке, Артёме и Уссурийске. За полгода уже сдано 152 тысячи «квадратов», построено 25 многоквартирных домов, - проинформировали в министерстве строительства Приморского края, Там уточнили, что строители набрали высокие темпы: только за последние два месяца введено в эксплуатацию восемь многоквартирных домов общей площадью около 38 тысяч квадратных метров. Среди новостроек - дома под арендное жильё, завершённые долгострои, дома для переселения людей из аварийного фонда. Уточним, что в Приморском крае реализуется государственная программа «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы. Жителям Приморского края доступно приобретение жилья на выгодных условиях в рамках программы «Дальневосточная ипотека». Льготная процентная ставка составляет от 1,4% годовых. Напомним, в этом году в Приморском крае по национальному проекту «Жильё и городская среда» планируется построить не менее одного миллиона квадратных метров. Строители уже выполнили на 40%.

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