25 новых домов сдали в Приморье

25 новых домов сдали в Приморье

25 новых домов сдали в Приморье

Сегодня, 11:03
Общество
Фото: Сергей Семёнов / "Золотой Рог"
За первое полугодие 2022 года в многоквартирных домах в Приморском крае сдано более 150 тысяч квадратных метров жилья. Их строили в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Жители края могут приобрести новые квартиры на выгодных условиях в рамках программы «Дальневосточная ипотека».

- Больше всего жилья строится во Владивостоке, Надеждинском районе, Большом Камне, Находке, Артёме и Уссурийске. За полгода уже сдано 152 тысячи «квадратов», построено 25 многоквартирных домов, - проинформировали в министерстве строительства Приморского края,

Там уточнили, что строители набрали высокие темпы: только за последние два месяца введено в эксплуатацию восемь многоквартирных домов общей площадью около 38 тысяч квадратных метров. Среди новостроек - дома под арендное жильё, завершённые долгострои, дома для переселения людей из аварийного фонда.

Уточним, что в Приморском крае реализуется государственная программа «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Жителям Приморского края доступно приобретение жилья на выгодных условиях в рамках программы «Дальневосточная ипотека». Льготная процентная ставка составляет от 1,4% годовых.

Напомним, в этом году в Приморском крае по национальному проекту «Жильё и городская среда» планируется построить не менее одного миллиона квадратных метров. Строители уже выполнили на 40%.

Сюжеты:
Приморский край
строительство
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