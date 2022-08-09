25 новых домов сдали в Приморье

Жители края могут приобрести новые квартиры на выгодных условиях в рамках программы «Дальневосточная ипотека».
- Больше всего жилья строится во Владивостоке, Надеждинском районе, Большом Камне, Находке, Артёме и Уссурийске. За полгода уже сдано 152 тысячи «квадратов», построено 25 многоквартирных домов, - проинформировали в министерстве строительства Приморского края,
Там уточнили, что строители набрали высокие темпы: только за последние два месяца введено в эксплуатацию восемь многоквартирных домов общей площадью около 38 тысяч квадратных метров. Среди новостроек - дома под арендное жильё, завершённые долгострои, дома для переселения людей из аварийного фонда.
Уточним, что в Приморском крае реализуется государственная программа «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.
Жителям Приморского края доступно приобретение жилья на выгодных условиях в рамках программы «Дальневосточная ипотека». Льготная процентная ставка составляет от 1,4% годовых.
Напомним, в этом году в Приморском крае по национальному проекту «Жильё и городская среда» планируется построить не менее одного миллиона квадратных метров. Строители уже выполнили на 40%.