Брендированный поезд в честь столетия Роспотребнадзора доехал до Владивостока

– Этот поезд символизирует большой санитарный щит нашей страны, он прошёл путь от Москвы до Владивостока через многие города нашей страны и продолжит в течение года курсировать по всей России. Это мероприятие имеет просветительское значение. Пассажиры поезда, находясь долгое время в пути, изучали информационные визуальные материалы о профилактике инфекционных заболеваний. Учитывая масштабность данного мероприятия, можно сказать, что мы формируем гигиеническую культуру населения нашей страны, что, в свою очередь, влияет на безопасность среды обитания, – рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Светлана Морозова.