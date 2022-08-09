Брендированный поезд в честь столетия Роспотребнадзора доехал до Владивостока

Брендированный поезд в честь столетия Роспотребнадзора доехал до Владивостока

Брендированный поезд в честь столетия Роспотребнадзора доехал до Владивостока

Сегодня, 12:05
Общество
Фото: Рина Трофимова / "Золотой Рог"
Поезд «Россия», брендированный в честь 100-летия Государственной санитарно-эпидемиологической службы, прибыл во Владивосток. Это конечная точка маршрута юбилейного состава.
Фото:Рина Трофимова"Золотой Рог"

Поезд отправился с Ярославского вокзала столицы 26 июля. В церемонии участвовали глава Роспотребнадзора Анна Попова и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Фото:Рина Трофимова"Золотой Рог"

За 7 дней пути у пассажиров была уникальная возможность познакомиться с работой государственной санэпидслужбы. В вагонах размещены информационные материалы, которые рассказывают об истории и современных проектах Роспотребнадзора.

Фото:Рина Трофимова"Золотой Рог"

Этот поезд символизирует большой санитарный щит нашей страны, он прошёл путь от Москвы до Владивостока через многие города нашей страны и продолжит в течение года курсировать по всей России. Это мероприятие имеет просветительское значение. Пассажиры поезда, находясь долгое время в пути, изучали информационные визуальные материалы о профилактике инфекционных заболеваний. Учитывая масштабность данного мероприятия, можно сказать, что мы формируем гигиеническую культуру населения нашей страны, что, в свою очередь, влияет на безопасность среды обитания, – рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Светлана Морозова.

Фото:Рина Трофимова"Золотой Рог"

Рина ТРОФИМОВА

Фото автора

Сюжеты:
Приморский край
Здравоохранение
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