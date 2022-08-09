Депутаты в Приморье заинтересовались мороженым-фальсификатом

Депутат Законодательного Собрания Приморского края приняла меры и также намерена разобраться, почему местный производитель мороженого указывает на упаковке своего пломбира ГОСТ, но при изготовлении не придерживается его, вводя покупателей в заблуждение.

Краевой парламентарий Анна Алеко изучила протокол лабораторных исследований, который подготовил Центр гигиены и эпидемиологии в Приморье. Экспертиза выявила в составе арсеньевского пломбира недопустимые элементы, а именно растительные жиры. Это говорит о том, что данный продукт с большой долей вероятности — фальсификат. — По изложенной информации направили обращение в Роспотебнадзор. Это их полномочия. Конечно, надо брать продукцию на пробу, изучать, что там. Поэтому ждем результаты от компетентных специалистов, — сказала в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» народная избранница. Отметим, что уже не первый месяц в социальных сетях и СМИ Приморского края идет шумиха по поводу качества молочной продукции от ООО «Арсеньевский молочный комбинат». Все началось еще в конце весны, когда Telegram-каналы начали публиковать истории от жителей края, которые ели мороженое от молокозавода и потом заболевали. Об этом же и писал ряд новостных сайтов. В июне килограммовый брикет мороженого «пломбир», произведенного в соответствии с ГОСТом 31457-2012, был направлен на лабораторное исследование. В ходе него в составе были найдены ранее не заявленные в составе растительные жиры: брассикастерин, бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин. Все эти вещества являются фитостеринами или растительными жирами, которые используют в качестве заменителей молочных жиров в не самых качественных молокосодержащих продуктах. Как правило, наличие одного или нескольких из этих четырех элементов свидетельствует о применении пальмового масла — наиболее дешевого растительного жира, не лучшим образом, как считают эксперты, воздействующего на организм. Именно эти компоненты в составе чаще всего являются маркером фальсификата молочной продукции. Кстати, Роспотребнадзор по Приморскому краю, куда направила запрос депутат Анна Алеко, уже заявлял, что название «пломбир» производитель мороженого может использовать только в отношении молочного продукта, в составе которого нет растительных жиров. А, судя по всем лабораторным экспертизам, пломбир от ООО «Арсеньевский молочный комбинат» таковым не является.

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