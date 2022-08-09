Новую электричку запустили в Приморье

Шесть вагонов нового электропоезда будут курсировать по маршруту Владивосток – Спасск-Дальний. В торжественной церемонии её запуска приняли участие заместитель председателя Правительства Приморского края Валерий Прокопчук и мэр Владивостока Константин Шестаков.

Новый пригородный электропоезд 2022 года выпуска серии ЭП3Д презентовали во Владивостоке в преддверии Дня железнодорожника. Современная электричка с шестью вагонами теперь будет курсировать по маршрутам Владивосток – Спасск-Дальний, Владивосток-Тихоокеанская. Фото: Рина Трофимова "Золотой Рог" Вагоны, прибывшие в край, абсолютно новые, выпущены в 2022 году. Именно они пополнят парк Дальневосточной дирекции моторвагонного подвижного состава депо «Первая Речка». Фото: Рина Трофимова "Золотой Рог" – Это не последнее обновление парка поездов. В конце года в Приморье придет ещё восемь новых вагонов, в 2023 году пополнение вагонного парка продолжится. Это позволит постепенно обновить подвижной состав электропоездов, работающих на социально значимых маршрутах, – отметил Валерий Прокопчук. Новые вагоны смогли оценить первые пассажиры электропоезда. Он оборудован системой «Безбарьерная среда» для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, системой умного климат-контроля, в нём повышена тепло- и звукоизоляция салонов. Фото: Рина Трофимова "Золотой Рог" – Едем в Уссурийск, электричка очень даже замечательная, не ожидали такого. Едем на встречу к моей однокласснице, она нас сподвигла на покупку билета на новую электричку. Мы ещё удивились, когда нам на кассе сказали, что с первого пути поезд отъезжает. Даже не ожидали, что на такой поедем. Увидели шарики и живую музыку, когда подходили, подумали, что «поедем с шариками, что ли?». Просто восторг, мы очень довольны! – поделились впечатлениями Светлана Николевна и Софья Трегубко (бабушка с внучкой). Фото: Рина Трофимова "Золотой Рог" В вагонах новых электропоездов установлены информационные табло, расположены удобные шести- и двухместные диваны, оборудованы места для провоза багажа и велосипедов. – Как же все забыли, что в этом году юбилей, 60 лет как ходят электрички. Первая пошла в 1962 году. Я как раз демобилизовался с армии, ещё на паровозах мы ездили до Океанской. И потом уже пошли электрички. Непростительно, что забыли! Электричка, на которой сейчас еду – очень нравится, удобно, – рассказал пенсионер Владимир Хитров, 30 проработавший на РЖД. Фото: Рина Трофимова "Золотой Рог" В завершении церемонии машинисту был вручён памятный маршрутный лист. Также в преддверии профессионального праздника – Дня железнодорожника – Валерий Прокопчук от имени Губернатора Приморья вручил награды работникам отрасли. Рина ТРОФИМОВА Фото автора

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