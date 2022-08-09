Новую электричку запустили в Приморье

Новую электричку запустили в Приморье

Новую электричку запустили в Приморье

Сегодня, 11:52
Общество
Фото: Рина Трофимова / "Золотой Рог"
Шесть вагонов нового электропоезда будут курсировать по маршруту Владивосток – Спасск-Дальний. В торжественной церемонии её запуска приняли участие заместитель председателя Правительства Приморского края Валерий Прокопчук и мэр Владивостока Константин Шестаков.

Новый пригородный электропоезд 2022 года выпуска серии ЭП3Д презентовали во Владивостоке в преддверии Дня железнодорожника. Современная электричка с шестью вагонами теперь будет курсировать по маршрутам Владивосток – Спасск-Дальний, Владивосток-Тихоокеанская.

Фото:Рина Трофимова"Золотой Рог"

Вагоны, прибывшие в край, абсолютно новые, выпущены в 2022 году. Именно они пополнят парк Дальневосточной дирекции моторвагонного подвижного состава депо «Первая Речка».

Фото:Рина Трофимова"Золотой Рог"

Это не последнее обновление парка поездов. В конце года в Приморье придет ещё восемь новых вагонов, в 2023 году пополнение вагонного парка продолжится. Это позволит постепенно обновить подвижной состав электропоездов, работающих на социально значимых маршрутах, – отметил Валерий Прокопчук.

Новые вагоны смогли оценить первые пассажиры электропоезда. Он оборудован системой «Безбарьерная среда» для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, системой умного климат-контроля, в нём повышена тепло- и звукоизоляция салонов.

Фото:Рина Трофимова"Золотой Рог"

Едем в Уссурийск, электричка очень даже замечательная, не ожидали такого. Едем на встречу к моей однокласснице, она нас сподвигла на покупку билета на новую электричку. Мы ещё удивились, когда нам на кассе сказали, что с первого пути поезд отъезжает. Даже не ожидали, что на такой поедем. Увидели шарики и живую музыку, когда подходили, подумали, что «поедем с шариками, что ли?». Просто восторг, мы очень довольны! – поделились впечатлениями Светлана Николевна и Софья Трегубко (бабушка с внучкой).

Фото:Рина Трофимова"Золотой Рог"

В вагонах новых электропоездов установлены информационные табло, расположены удобные шести- и двухместные диваны, оборудованы места для провоза багажа и велосипедов.

Как же все забыли, что в этом году юбилей, 60 лет как ходят электрички. Первая пошла в 1962 году. Я как раз демобилизовался с армии, ещё на паровозах мы ездили до Океанской. И потом уже пошли электрички. Непростительно, что забыли! Электричка, на которой сейчас еду – очень нравится, удобно, – рассказал пенсионер Владимир Хитров, 30 проработавший на РЖД.

Фото:Рина Трофимова "Золотой Рог"

В завершении церемонии машинисту был вручён памятный маршрутный лист. Также в преддверии профессионального праздника – Дня железнодорожника – Валерий Прокопчук от имени Губернатора Приморья вручил награды работникам отрасли.

Рина ТРОФИМОВА

Фото автора

Сюжеты:
Приморский край
транспорт
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10

E-mail: [email protected], [email protected]

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: [email protected]

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы