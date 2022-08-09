Жители Первореченского района предложили, как сделать его лучше

В районе дома № 6 на ул. Героев Варяга организована незаконная парковка. Это беспокоит местных жителей. Они обратились к градоначальнику и попросили подумать над размещением здесь спортивного объекта. Соответствующее поручение уже дано городским службам. Однако окончательные решения по использованию этого участка будут приняты после консультаций с людьми. Возможно, что многим из них действительно нужно место для парковки. И тогда его нужно будет предусмотреть рядом со спортивным объектом.