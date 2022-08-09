Жители Первореченского района предложили, как сделать его лучше

Жители Первореченского района предложили, как сделать его лучше

Жители Первореченского района предложили, как сделать его лучше

Сегодня, 12:24
Общество
Фото: Анастасия Котлярова / пресс-служба администрации Владивостока
Константин Шестаков во время очередной встречи с жителями Первореченского района дальневосточной столицы, которая состоялась 2 августа, обсудил демонтаж незаконно установленных гаражей, создание нового пешеходного перехода, установку остановочного павильона, борьбу с незаконной торговлей и многие другие вопросы.

Во время встречи, на которой глава Владивостока вновь выслушал чаяния жителей Первореченского района, обсуждали нехватку скверов и детских площадок, необходимость ямочного ремонта на придомовых дорогах. Во встрече с горожанами приняли участие сотрудники профильных ведомств мэрии и депутат думы города Сергей Бочин.

Многие люди жаловались, что району крайне не хватает парков и скверов. Мэр Владивостока сообщил, что новый сквер уже до конца лета будет сделан на ул. Ульяновской, 8, а также небольшая зона отдыха появится по программе «1000 дворов Дальнего Востока» возле домов 34, 36, 38 на ул. Карбышева.

Особенно остро для жителей района стоит вопрос состояния придомовых дорог: они нуждаются в обновлении. В этом году подрядчики отремонтируют двор возле дома на ул. Карбышева, 50. А в следующем в программу ремонта по программе «1000 дворов» попала придомовая на ул. Тухачевского, 40.

Одну из участниц встречи волновало благоустройство территории в районе остановки «Стройматериалы». Константин Шестаков проинформировал, что это будет сделано. Уже сейчас там отчасти решён вопрос с несанкционированной торговлей, эту работу специалисты администрации Владивостока продолжат. Проблема - в близком расположении линии электропередач, размещать здесь торговые точки запрещено законом. В качестве альтернативы в этом месте может появиться пешеходная зона с озеленением.

Во время объезда по району, который предшествовал общению с первореченцами, мэр обратил внимание на то, что конечная остановка общественного транспорта на Карбышева заполнена незаконными объектами торговли. На условиях аукциона уже в ближайшее время здесь планируется разместить нестационарные объекты торговли. В них, в том числе, смогут продавать свою продукцию фермеры.

- У людей в этом месте есть потребность в магазинах, и убирать их совсем нецелесообразно. Просто торговлю нужно перевести в законное русло, - отмечают сотрудники профильных ведомств мэрии.

В планах - сделать здесь новый остановочный павильон, чтобы людям было удобнее ожидать нужного автобуса.

Ещё одной точкой в маршруте главы города Константина Шестакова стал участок дороги в районе ул. Металлургической, 1. Сейчас здесь остро ощущается отсутствие разметки и знака «пешеходный переход». А от этого зависит безопасность горожан и гостей Владивостока.

Кроме того, городским службам дано поручение организовать покосы травы и демонтаж незаконных гаражей.

- Работа ведётся с учётом основных обращений от местных жителей. Безусловно, у администрации Владивостока есть план работы. Но такие поездки и встречи помогают определить первоочередные задачи и проводить благоустройство с учетом пожеланий горожан, - отметил глава Владивостока.

В районе дома № 6 на ул. Героев Варяга организована незаконная парковка. Это беспокоит местных жителей. Они обратились к градоначальнику и попросили подумать над размещением здесь спортивного объекта. Соответствующее поручение уже дано городским службам. Однако окончательные решения по использованию этого участка будут приняты после консультаций с людьми. Возможно, что многим из них действительно нужно место для парковки. И тогда его нужно будет предусмотреть рядом со спортивным объектом.

Напомним, встречи главы города уже прошли в Первореченском, Советском, Ленинском, Первомайском районах, на острове Русский. Открытый разговор помогает информировать людей о работе администрации города, а также получить обратную связь - какие самые актуальные вопросы необходимо решать. Встречи с жителями будут продолжены.

Юрий РОГОВ

Фото: Анастасия Котлярова (пресс-служба администрации Владивостока)

Сюжеты:
Приморский край
ВладивостокКонстантин Шестаков
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