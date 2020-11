Бизнес-гороскоп: Стрельцы победят финансовые неурядицы

Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября

Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября ОВЕН. Если вы не упустите шанс, то вас могут ожидать достаточно прибыльные проекты. Но важно уметь анализировать ситуацию и не допускать ошибок. Финансовое положение стабильно, однако лишние траты вам сейчас ни к чему. Так что от крупных покупок пока воздержитесь. ТЕЛЕЦ. На этой неделе намечается подъем в финансовой сфере, однако непредвиденные расходы могут поглотить большую часть ваших средств. В среду возможны интересные денежные предложения. В субботу будьте внимательны при пользовании банкоматами и переводя деньги онлайн. БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели вероятны крупные финансовые поступления и интересные деловые предложения. Звезды говорят, что работа вам нравится и приносит стабильный доход. Так что можете ни о чем не беспокоиться. РАК. Чем лучше отношения с партнерами, тем больше денег у вас в кошельке - таков девиз этой недели. Кстати, ваш бюджет не рухнет, если вы побалуете себя чем-нибудь приятным. Пройдитесь по магазинам в среду или пятницу. ЛЕВ. В понедельник у вас могут появиться новые финансовые возможности. В деловом плане неделя стабильна. В среду и четверг вероятны новые денежные поступления. Но в субботу вам вряд ли удастся забыть о работе. ДЕВА. Велика вероятность появления дополнительных источников доходов. Откроются новые перспективы в бизнесе, позволяющие значительно улучшить ваше материальное положение. Ощущение финансовой стабильности прибавит вам спокойствия и уверенности в своих силах. ВЕСЫ. Финансовое положение постепенно укрепляется и стабилизируется. Новое начальство окажется не хуже прежнего. Во вторник вероятны долгожданные денежные поступления. В пятницу будут удачными финансовые операции, подписание договоров, заключение сделок. СКОРПИОН. Удачное время, когда ваши доходы растут, а авторитет в профессиональной сфере укрепляется. Так что вы можете не считать деньги и сделать несколько дорогостоящих покупок для себя и своих близких. СТРЕЛЕЦ. Финансовые неурядицы остались в прошлом, поэтому можно вздохнуть спокойно и не переживать по поводу своего материального положения. Грамотные действия в профессиональной сфере во вторник помогут вам упрочить положение. В среду у вас появится возможность сделать выгодную покупку. КОЗЕРОГ. В понедельник вероятны новые денежные поступления. Во вторник вам придется отчитываться о проделанной работе. Будьте готовы доказывать свою правоту. В четверг лучше не решать финансовых проблем. Отложите их до следующей недели. ВОДОЛЕЙ. Понедельник и вторник – удачные дни для заработка. Четверг подойдет для приобретения подарков, которые одобрят и оценят. А вот кредиты звезды вам сейчас брать не советуют. РЫБЫ. Ваши материально-финансовые вопросы решатся тем успешнее, чем уже будет круг посвященных в них людей. В среду не стоит всех критиковать и рвать отношений с партнерами по бизнесу, лучше задуматься, что вы сами делаете не так. Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

