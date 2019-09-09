Фонд "Тепло наших рук": Дарите детям внимание и доброе слово просто так

С 2014 года наши добровольцы приходят и общаются с юными пациентами детской психиатрической больницы. Там проходят лечение как семейные дети, так и дети из курируемых детских домов и интернатов. Уникальность этой программы заключается в том, что мы сопровождаем наших детей из детдомов на протяжении их лечения в психоневрологическом стационаре. Там добровольцы проводят игры, занятия рукоделием, чтение книг. Мы не ставим клеймо на детях, искренне общаемся с ними, отвлекаем их от болезни, что непременно способствует улучшению состояния, мы помогаем детям переключить внимание с болезни.