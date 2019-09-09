Председатель Центробанка ответила на вопрос газеты "Золотой Рог"

Кроме вопросов, заданных на пресс-конференции журналистами федеральных СМИ, был задан и один, выбранный пресс-службой ЦБ из числа присланных от региональных журналистов. Им оказался вопрос заданный журналистом газеты «Золотой Рог» (вопрос и, соответственно, ответ на него главы ЦБ озвучен на 23-й минуте записи.).