Родительские пособия резко вырастут

Родительские пособия резко вырастут

9 сентября 2019, 16:29
Общество
Государство, столкнувшись с демографической катастрофой, похоже, решило не жалеть денег

Государство, столкнувшись с демографической катастрофой, похоже, решило не жалеть денег

В России в три раза увеличатся родительские пособия. Об этом пишут «Известия». Сообщается, что на пособия на первого ребенка, начиная с 2020 года, из федерального бюджета выделят в три раза больше средств, чем в 2019 году.

Как стало известно, рост ежемесячных выплат в среднем увеличится на 7% и достигнет цифры в 12 тысяч рублей.

Отмечается, что с января 2020 года пособия будут иметь право получать родители, у которых есть ребенок до трех лет. При этом их доходы не должны превышать двух региональных прожиточных минимумов на человека.

Ранее сообщалось, что многодетные семьи смогут компенсировать ипотечный кредит.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Stories:
В России
пособие на детейПособие по безработицепособия
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы