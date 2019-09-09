Во Владивостоке пришвартовался крупнейший круизный лайнер "Спектрум морей"

Во Владивостоке пришвартовался крупнейший круизный лайнер "Спектрум морей"

9 сентября 2019, 16:38
Общество
Во Владивостоке стало на пять тысяч человек больше

Во Владивостоке стало на пять тысяч человек больше

Сегодня, 9 сентября, в бухте Золотой Рог бросил якорь новый трансокеанский гость, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.

«Спектрум морей» - крупнейший из всех лайнеров, которые когда-либо заходили в порт Владивосток. Его длина превышает 347 метров, ширина 41 метр, водоизмещение 169,379 тонн. Судно ориентировано на быстрорастущий азиатский рынок. На 14 пассажирских палубах созданы все условия для комфортного времяпровождения. «Спектрум морей» - совершенно новый лайнер: его ввели в строй в апреле этого года. На борту одновременно могут разместиться до 5 тысяч пассажиров. Их обслуживает команда, превышающая полторы тысячи человек.

В эти минуты иностранные гости уже знакомятся с Владивостоком. До конца дня туристов ждёт насыщенная культурно-развлекательная программа: им покажут основные достопримечательности Владивостока, проведут экскурсии по историческому центру города, отвезут в музеи. А ровно в 21:00 морской гигант простится с Владивостоком и возьмёт курс к японским берегам. Евгений Кулешов (фото)

Журнал "Дальневосточный капитал"

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