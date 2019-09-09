Во Владивостоке пришвартовался крупнейший круизный лайнер "Спектрум морей"

«Спектрум морей» - крупнейший из всех лайнеров, которые когда-либо заходили в порт Владивосток. Его длина превышает 347 метров, ширина 41 метр, водоизмещение 169,379 тонн. Судно ориентировано на быстрорастущий азиатский рынок. На 14 пассажирских палубах созданы все условия для комфортного времяпровождения. «Спектрум морей» - совершенно новый лайнер: его ввели в строй в апреле этого года. На борту одновременно могут разместиться до 5 тысяч пассажиров. Их обслуживает команда, превышающая полторы тысячи человек.