Водителей-дальнобойщиков уже в ближайшие годы начнут выкидывать на обочину

Эта профессия первой пострадает с появлением нового типа транспорта Межведомственная рабочая группа «Автонет» намерена запустить в России платунинг — движение беспилотного каравана грузовиков по федеральным трассам страны. Для этого компания хочет объединить ведущих российских автопроизводителей и импортеров магистральных грузовиков, чтобы начать тесты. В случае успеха эксперимента ожидается значительное снижение расходов, что в итоге должно отразиться на себестоимости перемещающихся по стране товаров. В недалекой перспективе беспилотники отнимут работу у дальнобойщиков. Однако эксперты и сами дальнобойщики скептически смотрят на эту инновацию. Подробнее — в материале «Известий». Дальнобой уходит в конвой Как сообщили «Известиям» в рабочей группе «Автонет» (подведомственная НП «ГЛОНАСС» и Минпромторгу), группа провела подготовительную работу для экспериментального запуска в России платунинга. Речь о совместном следовании по загородным трассам 8–25 магистральных грузовиков разных автопроизводителей в караванах, движение осуществляется на коротком расстоянии друг от друга. В «Автонет» сообщили, что эксперимент изначально должен был состояться еще в прошлом году. Сейчас всё готово к его началу, но необходимо одобрение Минтранса. «На трассе М-11 был определен участок протяженностью 15 км на обходе Вышнего Волочка для тестирования беспилотных систем. Некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС» подготовилось к реализации проекта. В конце прошлого года правительство подписало инициированное НТИ «Автонет» постановление о начале проведения правового эксперимента по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах Москвы и Татарстана. В ближайшее время территория эксперимента будет расширена и включит города Республики Татарстан, Московской области, Владимирской области, Нижегородской области, Новгородской области, Чувашской Республики, Ленинградской области, города Санкт-Петербурга, Самарской области и Краснодарского края, — рассказал «Известиям» официальный представитель «Автонет» Ярослав Федосеев. По его словам, сейчас любой разработчик автоматизированных автомобилей имеет возможность пройти сертификацию и начать тестирования в России. Свое намерение начать такие тесты подтвердили российские офисы грузовых производителей Scania и Volvo. Ранее исполняющий обязанности директора департамента государственной политики в сфере дорожного хозяйства Минтранса Григорий Волков сообщил, что в эксперимент по платунингу планируется включить также маршрут Москва–Хельсинки. Финляндия больше всего продвинулась в экспериментах с караванным движением частично автономных грузовиков — только в этой стране на специально отведенных участках дорог допускается самый высокий на сегодняшний день уровень автономности движения фур. За баранку держись Помимо Финляндии платунинг активно тестируется и в других странах ЕС, а также в Китае и США. Этот метод передвижения фур рассматривается как недалекая и вполне реальная альтернатива традиционному способу перевозки грузов дальнобойщиками. Пока что для движения в колоне используют адаптивный круиз-контроль, но шофер еще нужен — в случае опасности он берет управление на себя, в остальном электроника самостоятельно ускоряется, тормозит в плоть до экстренного торможения и удерживает автомобиль в полосе. В перспективе с развитием беспилотного вождения автономные системы должны полностью заменить собой профессиональных водителей-дальнобойщиков. В числе плюсов платунинга называется экономия топлива (ведомые грузовики в плотной колоне меньше страдают от сопротивления воздуха), снижение заторов за счет плотности грузовых конвоев, отсутствие водителей на магистральных маршрутах (нужны только в хабах и до момента появления полноценных автопилотов), которым нужно платить зарплату. «Мы сейчас в сотрудничестве с Министерством транспорта работаем над смешанной платформой для доводки грузовых моделей для России, чтобы можно было понять, как это работает при пересечении границы. Финляндия в этом плане впереди планеты всей — сейчас это единственная страна, где водитель может даже не сидеть в кресле во время движения в колонне. У нас в Финляндии, в частности, конвои грузовиков уже сегодня по всей стране занимаются ежедневной доставкой товаров, тестируют платунинг, преодолев уже более полумиллиона километров в таком режиме, — рассказал на московской конференции коммерческого транспорта Comtrans генеральный директор «Скания-Русь» Войцех Ровински. «Мы все в курсе этого проекта, который компания «Автонет» давно пытается запустить. Эффект от платунинга мы получим, только когда грузовики разных брендов смогут присоединяться друг к другу. Хотелось бы довести всё это до ума, — в свою очередь, добавил генеральный директор «Вольво Восток» Сергей Яворский. Дороги не позволят Одни из первых, кто пострадает при развитии беспилотного транспорта, будут дальнобойщики, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Однако свести на нет эту профессию не позволят российские дороги. «К сожалению, профессия дальнобойщика одна из первых пострадает из-за развития автопилотов. Но нужно понимать, что сейчас в России всего только одна трасса, на которой можно организовать платунинг, — это скоростная платная дорога М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга. Поэтому в остальных регионах дальнобойщики точно понадобятся. К примеру, при доставке груза в Салехард, находящийся прямо на полярном круге. Ну какие тут могут быть беспилотники? И таких сложных дорог у нас много. Но в целом этот способ позволит снизить расходы на доставку товаров примерно на 30%, это будет как раз зарплата водителя, ну и немного экономии топлива, — убежден Моржаретто. По мнению эксперта, для безопасной работы платунинга потребуется организовать выделенную полосу для каравана фур, потому что невозможно предсказать, что случится, если кто-то из других участников дорожного движения попытается встроиться в конвой фур. Такого же мнения придерживается руководитель межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Александр Котов. «Эта инициатива невыполнима, пустая трата денег. Вот, положим, выезжает на дорогу дорожный трактор, который едет со скоростью 30 км/ч, ему надо проехать свои 15 км и свернуть. Как вы представляете, конвой из 25 фур пойдет на обгон, о какой безопасности тут можно говорить? А таких «подарков» у нас на дорогах море. Значит, нужно будет вмешиваться водителю. Ну и какой смысл во всем этом, если только отдельные дороги для них строить, ну и где тут тогда экономия?» — задается вопросами Котов. Лидер профсоюза дальнобойщиков убежден, что нет смысла тратить бюджетные деньги на эксперименты, неадекватные российским реалиям.

