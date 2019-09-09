Водителей-дальнобойщиков уже в ближайшие годы начнут выкидывать на обочину

«К сожалению, профессия дальнобойщика одна из первых пострадает из-за развития автопилотов. Но нужно понимать, что сейчас в России всего только одна трасса, на которой можно организовать платунинг, — это скоростная платная дорога М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга. Поэтому в остальных регионах дальнобойщики точно понадобятся. К примеру, при доставке груза в Салехард, находящийся прямо на полярном круге. Ну какие тут могут быть беспилотники? И таких сложных дорог у нас много. Но в целом этот способ позволит снизить расходы на доставку товаров примерно на 30%, это будет как раз зарплата водителя, ну и немного экономии топлива, — убежден Моржаретто.