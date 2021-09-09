Решение об обязательной реализации программ воспитания в школах поддержала уполномоченный при губернаторе Приморья по правам ребенка Ольга Романова. Соответствующий закон вступил в силу с 1 сентября 2021 года.

Ранее за новацию выступила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, сообщили в пресс-службе краевого правительства. Ольга Романова отметила, что закон о закреплении воспитательной функции за образовательными учреждениями — это долгожданное решение. — Все споры относительно того, кто несет ответственность за воспитание юного гражданина, за формирование в нем полноценной личности с устойчивыми нравственными и жизненными ценностями, прекращены. Федеральные законы четко формулируют, что воспитание ребенка — это не только задача его родителей или законных представителей, но и профессиональная обязанность педагогов, — заявила региональный омбудсмен. Она отметила: важно, чтобы окружающие ребенка люди понимали, что так или иначе влияют на развитие и становление его личности, и действовали сообща, прививая ему чувство любви к Родине, понимание настоящих ценностей. Напомним, ранее федеральный детский омбудсмен и многодетная мать Анна Кузнецова также поддержала предложение главы Минпросвещения РФ о закреплении за школами воспитательной функции. Позже его подписал глава государства Владимир Путин. — Процесс воспитания в школах нужно направлять. Важно определить, как гармонично организовать этот процесс, какой результат мы хотим получить. И ни в коем случае не оставлять педагога один на один с этими вызовами и задачами. Необходимо создавать условия, при которых у учителей появятся время и ресурсы для воспитательной работы. Кроме того, нужно пересмотреть подходы к оценке школ, учитывать не только число медалистов, но и все компоненты, включая воспитание, — подчеркнула Анна Кузнецова. Важным условием эффективной воспитательной работы в школах, по ее мнению, является безопасность детей, создание комфортной среды для учеников. Уполномоченный уверена, что закон об укреплении воспитательной составляющей в системе образования может помочь в решении проблемы буллинга и травли детей в социальных сетях. — Школьная жизнь должна быть наполнена не только стремлением сдать ЕГЭ на 100 баллов, но и быть комфортной и человечной. Ведь образование — это обучение и воспитание, здесь нужно единство и школы, и семьи, чтобы мы достигли главного результата. И это не 100 баллов по экзамену, а счастье ребенка, — заявляла Анна Кузнецова. — Сегодня мы живем в цифровом мире, и это, безусловно, влияет на развитие личности ребенка. Еще сильнее на него влияют отношения с родителями и атмосфера в семье. Но так было и раньше, просто сегодня родителям гораздо сложнее сформировать и сохранить доверительные отношения с детьми, — отметила Ольга Романова. Ранее сообщалось, что в 2020 году в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Приморском крае поступило 505 заявлений, из них 105 устных. Приморцы обращались по вопросам защиты прав детей в различных сферах жизнедеятельности. Самое большое количество обращений — 114 — связано с вопросами реализации права каждого ребенка на образование. Наиболее распространенными проблемами в этой сфере являются: получение путевок в дошкольные образовательные организации, тема школьных поборов и участившиеся случаи буллинга в школах. На втором месте по упоминаемости в обращениях граждан — вопросы реализации права жить и воспитываться в семье. Таких запросов было 83 в прошлом году. На третьем месте — сфера социального обеспечения, 70 обращений. Напомним, в Приморье реализуется государственная региональная программа «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы.

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