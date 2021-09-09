В Приморье за второго малыша в семье дают свыше 190 тысяч рублей

Порядка 1,6 тыс. родителей Приморья воспользовались краевой выплатой при рождении второго ребенка — частично или полностью. Размер регионального материнского капитала на второго малыша в этом году составляет почти 192 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Свыше полутора тысяч семей направили средства на улучшение жилищных условий. Расходы краевого бюджета на эти цели составили 258,5 млн рублей. — Региональный материнский капитал можно использовать при покупке жилья или строительстве дома, а также на погашение первоначального взноса по ипотеке или очередного ипотечного платежа, — уточнили в региональном министерстве труда и социальной политики. На оплату образовательных услуг направлено 3,1 млн рублей пошли. Такое направление расходования демографической выплаты выбрали 58 семей. Средства регкапитала можно также направить на товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Как отметили в министерстве, таких запросов в этом году не поступало. Напомним, региональный материнский капитал при рождении второго ребенка стали выплачивать благодаря реализации национального проекта «Демография». Право на выплату возникает у женщин, имеющих российское гражданство и постоянно проживающих на территории Приморья, при рождении второго ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации. Отметим, ранее сообщалось, что на выплаты малоимущим семьям, воспитывающим детей в возрасте от 3 до 7 лет, федеральный центр выделил более 21 млрд рублей. Приморье на эти цели дополнительно получит 1,3 млрд рублей. В этом году выплату получили 49,8 тыс. семей края. Получателями ежемесячного пособия стали более 59 тысяч детей дошкольного возраста. — С начала года на эту меру социальной поддержки приморским семьям направлено почти 3,6 млрд рублей. Мы ждем поступление дополнительного федерального финансирования в четвертом квартале, — уточнили в Минтруда региона. Стандартный размер пособия — 50% от размера прожиточного минимума на ребенка в Приморском крае (15,4 тысячи рублей в 2021 году). В зависимости от финансовой ситуации в конкретной семье размер выплаты может составлять 75%, а в некоторых случаях — 100% от размера прожиточного минимума на ребенка. Правила усовершенствования меры социальной поддержки с учетом адресности действуют с апреля этого года. — Они позволяют определять размер выплаты в зависимости от дохода семьи. В итоге размер выплат должен быть таким, чтобы позволил обеспечить семье доход выше прожиточного минимума, выйти за порог бедности, — поясняет министр Светлана Красицкая. Напомним, в крае реализуется региональная государственная программа «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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