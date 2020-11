Первым супертраулерам Русской рыбопромышленной компании даны имена

Они названы в честь заслуженных ветеранов компаний, входящих в РРПК: "Капитан Вдовиченко" и "Механик Маслак"

Они названы в честь заслуженных ветеранов компаний, входящих в РРПК: "Капитан Вдовиченко" и "Механик Маслак". Первые из серии супертраулеров, которые строятся для Русской Рыбопромышленной Компании на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге, получили имена. «Новые суда будут носить имена людей, которые всю свою жизнь связали с рыбалкой, с рыбалкой на Дальнем Востоке, - подчеркнул генеральный директор РРПК Фёдор Кирсанов. – К сожалению, совсем недавно их не стало. И мы приняли решение сохранить память о них в истории нашей компании и рыбопромыслового флота, назвав в их честь первые супертраулеры». Анатолий Владимирович Вдовиченко (1937-2017) – воспитанник детского дома. Самостоятельно принял решение связать жизнь с морем в 19 лет, поступив в Одесское высшее мореходное училище. Работал 2-ым, 3-им, старшим помощником капитана. В компаниях - предшественниках Русской Рыбопромышленной Компании проработал почти 30 лет с 1970 по 1998 год. Первый рейс в качестве капитана-директора выполнил уже в 33 года на БМРТ «Медик». Работал на БМРТ «Герои Широнинцы», МРКТ «Владимир Старжинский». За годы работы поощрен правительственными грамотами и наградами. Анатолий Владимирович был глубоко предан профессии и до последнего служил интересам отрасли. Выйдя на пенсию в 1998 году, продолжил передавать опыт молодому поколению. Преподавал морские специальности в Совгаваньском ПТУ №13 до самой смерти в 2017 году. Василий Федосеевич Маслак (1952 - 2018) выбрал морскую профессию по примеру старшего брата, служившего на флоте. Окончил мореходное училище по специальности судомеханик. В 20-летнем возрасте был распределен в Рыбокомбинат п.Лососина (компания-предшественник РРПК), где работал до 2009 года. Уже в 26 лет занял должность главного механика благодаря высокому профессионализму и ответственности. За его плечами – почти 40 лет безаварийной работы, множество рацпредложений и разработок, внедренных на вверенных ему судах. Был механиком универсалом и работал на промысловых судах любого класса от СРТМ до МРКТ. Пользовался авторитетом безупречного специалиста не только у коллег. К экспертизе Василия Маслака обращались поставщики судовых запчастей из разных регионов страны. За годы работы неоднократно поощрялся грамотами и благодарностями, награжден знаком «За безаварийную работу» на судах флота. Досье "Золотого Рога": Адмиралтейскими верфями для РРПК будет построено 10 современных супер траулеров. Вся серия будет строиться парами, по два судна в год с интервалом около года между парами. Общий объем инвестиций в строительство серии – более 65 млрд рублей. Каждое новое судно, которое будет построено для Русской Рыбопромышленной Компании, рассчитано на ежегодный вылов порядка 60 тысяч тонн рыбы. Это в два раза превышает производительность судов, составляющих сегодня флот РРПК и многих других российских компаний, работающих на бассейне. Суда будут оборудованы современной фабрикой, способной осуществлять глубокую безотходную переработку всего улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью, прежде всего филе минтая и сурими. Мощность такой фабрики по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью увеличена более чем в два раза по сравнению с аналогами. Строительство ведется в рамках государственной программы ивестиционных квот. Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супертраулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными виды рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь. www.russianfishery.ru Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter