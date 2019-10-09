В Уссурийске появился новый университет

Корпоративный университет будет заниматься подготовкой и повышением квалификации по рабочим профессиям – «слесарь по ремонту подвижного состава», «слесарь по осмотру и ремонту локомотивов», «слесарь-электрик по ремонту электрооборудования». Планируется обучать вторым профессиям. Кроме того, инженеры и линейные руководители смогут развить свои управленческие навыки и «компетенции личной эффективности».