Во Владивостоке стартует конкурс "Добросовестный Аварийный Комиссар 2019"

Краевое Общество Автовладельцев Приморья (КОАП) объявляет о проведении конкурса "Добросовестный Аварийный Комиссар" в 2019 году.

Краевое Общество Автовладельцев Приморья (КОАП) объявляет о проведении конкурса «Добросовестный Аварийный Комиссар» в 2019 году. Авария - это всегда неприятная история, отнимающая много сил, времени и нервов. Но к ДТП нужно быть готовым: в больших городах это, увы, - не редкость. В момент ДТП участники стараются как можно скорее решить вопрос оформления. Однако заранее о компетенции того или иного аварийного комиссара никто не может ничего сказать. Поэтому не все готовы прибегнуть к их услугам по причине простого недоверия. В чем-то данные сомнения обоснованы, так как есть примеры, когда участникам ДТП была оказана некачественная помощь, в результате страховой организацией было отказано в страховой выплате. Автовладелец, как правило, в этих случаях не может найти ответственных лиц для предъявления претензии. Общественная организация «Краевое Общество Автовладельцев Приморья» неоднократно проводила ряд мероприятий, направленных на улучшение условий на дорогах столицы Дальнего Востока. В прошлом году «КОАП» уже проводила конкурс «Добросовестный аварийный комиссар». Целью стало выявление достойных компаний, которые могут оказать автовладельцам услуги по оформлению ДТП, соответствующие требованиям законодательства. В 2018 году победителем конкурса стала компания «Городская служба аварийных комиссаров». Представителям компании было присвоено звание «Добросовестного аварийного комиссара», а также стало доступно обслуживание участников программы «Безвозмездное финансирование услуг аварийного комиссара». Однако звание «Добросовестного комиссара» присваивается победителю только на год. В связи с чем, «КОАП» объявляет конкурс «Добросовестный Аварийный Комиссар». К участию приглашаются все компании, оказывающие услуги аварийного комиссара на территории г.Владивосток и г.Артем. Подробности о конкурсе вы можете узнать на сайте конкурс.коап25.рф. Сергей КУЗЬМИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter