Японцы и корейцы полетели в Приморье

Сентябрь также стал успешным для аэропорта Владивостока за счет проведения Восточного экономического форума Аэропорт Владивостока продолжает собирать «сливки» с азиатских направлений – по итогам сентября количество обслуженных пассажиров из Японии выросло к сентябрю прошлого года в 2,1 раза, из Южной Кореи – на 17%. По данным АО «Международный аэропорт Владивосток», в январе-сентябре 2019 года воздушная гавань Приморья обслужила 2,353 млн пассажиров, что на 18% превысило показатель аналогичного периода прошлого года. В том числе, на внутренних маршрутах обслужено более 1,229 млн человек (рост на 10% к январю-сентябрю 2018 года), на международных - более 1,123 млн человек (рост на 30%). При этом в дни проведения V Восточного экономического форума (ВЭФ) общий пассажиропоток аэропорта Владивосток в период с 3 по 7 сентября составил 52 тыс. 142 человека, что на 11% больше, чем в дни проведения ВЭФ-2018. Досье газеты «Золотой Рог»: Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал расчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. Акционерами АО «МАВ» на начало 2019 года являлись АО «Международный аэропорт Шереметьево», сингапурские компании Levanterra Pte.Ltd и Goldenhorn Gate Pte.Ltd (все - по 17,3854% акций), ООО «Аэро-Груз» (Владивосток, 18,36% акций), АО «Кварц-Инвест» (Москва, 16,84%), Ольга ТРУШКИНА (8,63%). Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

