Японцы и корейцы полетели в Приморье

По данным АО «Международный аэропорт Владивосток», в январе-сентябре 2019 года воздушная гавань Приморья обслужила 2,353 млн пассажиров, что на 18% превысило показатель аналогичного периода прошлого года. В том числе, на внутренних маршрутах обслужено более 1,229 млн человек (рост на 10% к январю-сентябрю 2018 года), на международных - более 1,123 млн человек (рост на 30%).