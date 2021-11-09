Коммунальщики Владивостока делают «как надо», а не «как принято»

Вопреки прогнозам скептиков Владивосток 8 октября не сдуло штормовой стихией. Более того, у города еще остались ресурсы, чтобы противостоять грядущему снегопаду.

По Владивостоку 8 октября пронеслась штормовая стихия. Несмотря на отдельные эпизоды, город выстоял, почти без повреждений. И даже грядущий снегопад, столица Дальнего Востока, по словам представителей мэрии, готовится встретить во всеоружии, пишет «Альянс HELP» Уроки, полученные после «ледяного дождя» не прошли для специалистов мэрии и коммунальщиков даром. Почти год спустя, после стихии, последствия которой городу пришлось разгребать неимоверно долго, коммунальные службы Владивостока уверенно заявляют, что готовы к разгулу стихии. Преодоление тех вызовов, что ледяной дождь бросил специалистам, «закалило» дорожные службы и предприятия жизнеобеспечения. Сейчас в их распоряжении все необходимые ресурсы для аварийных и восстановительных работ. О превентивных мерах тоже никто не забыл. Поваленные и поврежденные ветки и деревья не просто убрали и забыли, как страшный сон. Обрезку деревьев производят с учетом возможных проблем, чем сводят к минимуму возможные последствия от их падения, в случае удара стихии. В управлении содержания жилищного фонда мэрии сообщили, что все соответствующие службы, в связи с прогнозом погоды, приведены в состояние повышенной готовности. Во всех ресурсоснабжающих организациях города сформированы аварийные бригады. Им предстоит восстанавливать коммуникации, если возникнет необходимость. Дорожные службы готовы к круглосуточному режиму работы, запасы ГСМ и реагентов тоже подготовлены. Уже завтра, 10 ноября, по прогнозам синоптиков, Владивосток ждет ухудшение погоды. С утра зарядит снег, усилится ветер, возможна гололедица.

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