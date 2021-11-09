Снег и похолодание: прогноз погоды в Приморье

Снег и похолодание: прогноз погоды в Приморье
Снег и похолодание: прогноз погоды в Приморье
Сегодня, 18:00ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Сегодня и в среду, 10 ноября, регион останется под влиянием циклона. Как сообщили в Примгидромете, в крае сохранится пасмурная с осадками погода — снег, местами с дождём.

В отдельных районах образуются гололёдные явления, на дорогах осложнится обстановка, возрастёт ветряная нагрузка на провода и деревья из-за налипания мокрого снега.

Сегодня максимальная температура +3…+10°С, во многих районах края к вечеру понизится до отрицательных значений. В среду ночью продолжится похолодание, -1…-8°С, днем -2…+4°С. На востоке Приморья будет теплее: ночью 0…+3°С, днем +5…+9°С. В среду, 10 ноября, во Владивостоке временами снег, усилится северо-западный ветер. На дорогах местами образуется гололедица. Температура ночью -2…-4°С, днем 0…+3°С. Отметим, что снег во Владивостоке чаще всего выпадает в конце ноября. В период 9 — 10 ноября снег наблюдался не часто, за всю историю метеонаблюдений отметилось около 20 случаев.

Сюжеты:
Приморье
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