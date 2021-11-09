Уссурийцы выбирают спортплощадки и ремонт дорог

В Приморье подводят итоги завершившегося очередного сезона конкурса «Твой проект». В течение двух недель с 25 октября по 7 ноября жители края вносили идеи относительно благоустройства своих муниципалитетов. В общей сложности за этот период поступило 532 заявки.

По числу заявок Уссурийск занял первую строчку рейтинга — уссурийцы предложили 52 идеи. Такие результаты говорят о постоянном интересе жителей округа к участию в развитии своего города. Так, в прошлом сезоне конкурса «Твой проект» Уссурийский городской округ замкнул тройку лидеров, уступив Владивостоку и Партизанскому району. На этот раз на втором месте оказался Хорольский округ — его жители представили 36 заявок. Ровно столько же подали владивостокцы. Более половины предложений — почти 60% — касаются создания условий для занятий спортом, популяризации здорового образа жизни и активного досуга среди детей и молодежи. Уссурийцы хотят обустройства игровых площадок на придомовых и пришкольных территориях, зон для экстремальных видов спорта, крытых павильонов, где могли бы тренироваться дети и взрослые. На втором месте — инициативы, касающиеся благоустройства объектов ЖКХ. Проекты, предусматривающие ремонт дорог, обустройство тротуаров, межквартальных проездов, установку уличного освещения составляют 20% от общего числа заявок, поступивших от жителей Уссурийска. Сюда же можно отнести ремонт школьных дворов и территорий, прилегающих к дошкольным учреждениям. Есть предложения, направленные на культурное развитие территории. Например, жители Междуречья хотели бы видеть в сквере имени Кузьменчука стационарный сценический комплекс. Поскольку учреждения культуры в микрорайоне отсутствуют, и массовые гуляния, праздники и концерты приходится проводить прямо на территории сквера, сцена стала бы большим подспорьем для творческих коллективов. Воплощенные в жизнь в этом году проекты создания исторических монументов в селе Борисовка и в Баневурово вдохновили уссурийцев продолжить такую традицию. Памятник первопроходцам как символ гордости и уважения к людям, сыгравшим значительную роль в освоении и становлении территории, может появиться в центральной части города, став новым местом притяжения. До 7 декабря эксперты проверят поступившие предложения на предмет дублирования, соответствия правилам благоустройства, планам развития территории и другим характеристикам, оценят правильность заполнения. Следующим этапом станет отбор инициатив в каждом муниципалитете, в ходе которого сами жители выберут наиболее приоритетные. — Голосовать за внедрение инициатив и выбирать, что именно сделают на местах, будут жители Приморья и все заинтересованные в развитии территорий региона граждане. Этот этап пройдет с 8 по 21 декабря в онлайн-формате на портале инициативного бюджетирования Приморья в разделе «Твой проект» во вкладке «Голосование», — подчеркивают в Минфине Приморья. Организаторы обращают внимание на то, что в этот раз для участия в голосовании нужно будет пройти авторизацию через портал Госуслуги. Выбрать можно будет только один проект на территории любого муниципалитета независимо от места жительства. Отметим, в муниципалитетах будет реализовано разное количество проектов, что обусловлено численностью населения. Во Владивостоке по результатам голосования будут отобраны и воплощены в жизнь пять проектов. В Артёме, Находке, Уссурийске — по четыре проекта. На территориях с численностью населения от 30 до 100 тысяч человек отберут по три проекта, там, где менее 30 тысяч жителей, — по два. Напомним, в Приморье активно реализуется государственная программа края «Формирование современной городской среды Приморского края» на 2020–2027 годы.

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