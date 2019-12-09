Дальневосточный морской заповедник продолжает проект "От Даурии до Камчатки"

Василий Солкин, руководитель отдела по связям с общественностью Амурского филиала WWF России: «12 декабря мы вместе отметим день рождения Геннадия Шаликова. Он был лучшим. Конкурентов у него просто не было. И быть не могло…Он никогда не врал ни себе, ни другим».