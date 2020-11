Остановлена работа угольного терминала, засыпающего Находку пылью

Основанием послужили результаты прокурорской проверки

Основанием послужили результаты прокурорской проверки Находкинский городской суд Приморского края приостановил работу угольного терминала АО «Порт Восточные ворота-Приморский завод» в Находке до устранения нарушений санитарных и экологических требований. Суд 5 декабря удовлетворил исковые требования Находкинского прокурора. Основанием для вмешательства послужили результаты прокурорской проверки, установившей, что стивидор длительное время не принимал мер к устранению нарушений законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, исполнению предписаний контролирующих органов и решений суда, увеличивая при этом объемы перевалки угля. «Вопреки требованиям закона хозяйственная деятельности в водоохранной зоне не была согласована с Росрыболовством, склад хранения сыпучего груза не оборудован подпорными стенками. Сточные воды сбрасывались в акваторию Японского моря без утверждения соответствующих нормативов, с превышением предельно допустимых концентраций вредных и загрязняющих веществ. В результате угольная пыль распространялась за пределы производственной площадки, причинялся вред морской экосистеме», - говорится в сообщении Дальневосточной транспортной прокуратуры. Решение суда в законную силу на данный момент не вступило. На сайте АО «Порт Восточные ворота-Приморский завод» говорится, что стивидор «успешно функционирует на площадке «Приморского завода» с 1994 года. В настоящее время это универсальный морской порт, современный центр логистики, ориентированный на переработку экспортно-импортных и каботажных грузов». Площадь территории порта в незамерзающей бухте Находка составляет 52 тыс. кв. м. Ежегодный грузооборот составляет 750-900 тыс. тонн, обрабатывается у причалов до 150 судов в год. «Главное преимущество порта – индивидуальная работа с заказчиками – здесь не приветствуется поточный метод работы, который характерен для крупных портовых терминалов», - отмечает компания. Досье газеты «Золотой Рог»: АО «Порт Восточные ворота-Приморский завод» создано в декабре 1994 года. Уставный капитал на данный момент составляет 7,218 млн рублей. Единственный учредитель – АО «Приморский завод», в котором 25,65% акций принадлежит гендиректору Николаю ЗАВАРЗИНУ, 29,99% акций - директору Московского представительства АО «Приморский завод» Андрею ЗАВАРЗИНУ. Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

