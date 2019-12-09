В Приморье пять заповедников и нацпарков претендуют на тигриный сертификат CA|TS

«Как было отмечено на совещании, только около 1/3 особо охраняемых природных территорий в мире управляется на достойном уровне, все остальные существуют либо на бумаге, либо управление ведется из вот рук плохо. Для тигриных ООПТ процент высокоэффективных с точки зрения управления территории составляет около 13%. Одна из задач CA|TS — провести анализ и понять, каким образом можно улучшить управление на особо охраняемых природных территория где обитает тигр», — комментирует участник рабочей встречи в Бутане, директор программы WWF России по сохранению биоразнообразия, кандидат биологических наук Дмитрий Горшков.