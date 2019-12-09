Во Владивостоке на месте автостоянки построят самую лучшую школу

Интересная особенность иркутского проекта состоит в том, что эта школа может строиться даже на сложном участке, как на ул. Сочинской, где перепад отметок по рельефу составляет около 20 метров, и принять различную подходящую конфигурацию. Функциональные блоки этой школы будут «собираться» по принципу «лего». То есть, в будущем при необходимости укрупнить эту школу проблемы тоже не будет, поскольку под нее выделен довольно «просторный» для этого объекта участок – около 3,3 га.