Глава приморской столицы Константин Шестаков заявил, что снегопад 30 ноября стал его настоящим боевым крещением, и объяснил, почему уволил двух высокопоставленных сотрудников мэрии, сообщили в пресс-службе краевого центра.

Мэр Владивостока отметил, что одной из главных проблем стали припаркованные автомобили. Понятно, что там, где есть знаки о запрете парковки, тут вопросов нет, работает эвакуатор и увозит машину на штраф-стоянку. Если такие знаки отсутствуют, эвакуировать машину нельзя. Поэтому власти приняли решение, что брошенные автомобили будут просто переставлять. — Машина стоит на снегу, мы её поднимаем, проходим техникой, и ставим на свободное рядом место. Но важно проработать в рамках чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности возможность не только переставлять, а убирать на заранее приготовленные площадки автомобили, которые мешают расчистке города. Это будет не штраф-стоянка, а заранее подготовленная площадка, на которой автолюбители, которые бросили свои машины смогут их забрать. Авто, это, пожалуй, была самая основная проблема, — делится Шестаков. По его словам, в городе есть точечные территории, которые и без снегопада достаточно сложные в проезде, например, перекрёсток на Русской. — У меня есть небольшая просьба, уважайте друг друга, дорогие автолюбители. Потому что, когда вы перекрываете встречное или боковое движение на перекрестке, осложняется ситуация, образуются километровые пробки, поэтому чуть больше уважения друг к другу. Все мы хотим добраться утром на работу, а вечером домой, — обращается к водителям мэр. Константин Шестаков отметил, что для комплексной работы по городу не хватает нескольких видов техники. Власти обратились с предложением по приобретению дополнительного оборудования к Олегу Кожемяко, и он поддержал эту идею. — В будущем году мы вложим собственные средства, это уже принятое решение, — отметил Константин Шестаков. Какая это должна быть техника? Городу необходимы грейдера, чтобы рабочие могли оперативно сразу после и во время снегопада очистить территории основных магистралей. Это лаповые снегопогрузчики. Как показала работа в первые дни уборки, именно они очень хорошо выполняют свою работу, справляются и с мокрым снегом, не забиваются и с ними комфортно работать. Прокомментировал Константин Шестаков и увольнение двух высокопоставленных сотрудников мэрии. — Человек не подготовил площадки для вывоза снега, с поставленной задачей не справился. Если это парализовало уборку на всю ночь, то это не те люди, которые должны идти с нами в новый год. Второй человек организовывал содержание городских территорий. Как говорят, коней на переправе не меняют, но, к сожалению, многие готовы уйти, чтобы сделать свою жизнь спокойнее. А в муниципалитете спокойной жизни не бывает никогда. У нас заканчивается снегопад, появляются новые задачи. Но есть люди, которые готовы работать на благо Владивостока, так что обновлять команду придется, — делится Константин Шестаков.

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