«Он принес в Россию импрессионизм: приморцев ждет выставка Валентина Серова

Всего пять лет назад выставка Валентина Серова в Москве собирала огромные очереди – и МЧС ставило палатки для замерзающих в ней москвичей. А сегодня у приморцев появилась возможность доказать, что мы любим искусство Серова не меньше. Выставка его работ открылась в Приморской картинной галерее.

Выставка «Валентин Серов. Из собрания музеев России» (6+) – это 59 произведений из фондов четырёх музеев России, основу которой составляют работы, предоставленные Русским музеем. «Также на выставке четыре работы из фондов нашей галереи, Пермской картинной галереи и Омского музея изобразительных искусств имени Врубеля, - говорит Владимир Петухов, сокуратор выставки, заместитель директора Приморской краевой картинной галереи по научно-просветительской работе. - Идея выставки возникла год назад, когда мы готовили план работы галереи. 2021-й – год 110-летия с даты смерти Валентина Серова, и выставку было решено посвятить его памяти и этому скорбному юбилею. Иногда задумываешься: а если бы он пожил бы ещё лет 10? Написал бы он портрет Ленина? Или, как его лучший друг, живописец Константин Коровин, уехал в эмиграцию, не приняв революцию? Наш проект, в котором мы говорим не только о каких-то аспектах творчества Серова, но и о его биографии, заставляет об этом задумываться… Наша выставка ставит цель заново осмыслить личность Серова, его творчество и судьбу, опираясь на его творчество, в том числе хранящееся в региональных музеях». Показательно, что Русский музей проявил большую щедрость, предоставив для выставки 48 произведений Серова, в том числе и те, что находились в залах постоянной экспозиции. - Есть исторический факт: за несколько недель до смерти, когда Валентин Серов жил в доме Щербатовых, его спросили: «Какие вещи в своем творчестве вы считаете лучшими?», - говорит Владимир Петухов. - И хотя никогда ранее Серов на такие вопросы не отвечал, на этот раз он взял бумагу и карандаш и составил список из 15 произведений. Так вот, три вещи из этого списка представлены у нас на выставке: портрет Аделаиды Симанович, портрет князя Феликса Юсупова и портрет Мары Олив». Залы выставки в Приморской краевой картинной галерее показывают этапы творческой биографии художника и его разные ипостаси. Первый зал – это графика и ранние работы, здесь Серов раскрывается в полной мере как иллюстратор. Второй зал – пейзажи и картины на мифологические, библейские сюжеты, жанровые работы. Третий зал – портреты, и это, безусловно, жемчужина выставки. - Здесь видна эволюция Серова как портретиста – от ранних портретов – например, Мары Олив, где видно, что Серова не зря считали продолжателем дела Веласкеса, Рембрандта, до портрета Аделаиды Симанович, ярко иллюстрирующего утверждение, что вместе с работами Серова в Россию пришли первые лучи импрессионизма, - говорит Владимир Петухов.

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