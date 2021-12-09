Пенсионеры ищут работу на заводах, в сельском хозяйстве и в бухгалтерии

Пенсионеры ищут работу на заводах, в сельском хозяйстве и в бухгалтерии

Пенсионеры ищут работу на заводах, в сельском хозяйстве и в бухгалтерии

Вчера, 11:03
Общество
Фото: 1mediainvest.ru
В Приморье почти 50 тысяч резюме — от соискателей пенсионного возраста (мужчины от 61 года и женщины от 56 лет), сообщили в пресс-службе hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников. Это 1,4% от общего числа активных соискателей в России.

Между тем, в стране наиболее заинтересованные в работе пенсионеры-соискатели проживают в Ленинградской области (2,2%), Московской области (2%), Калининградской области и Санкт-Петербурге (по 1,8%).

Среди регионов ДФО наиболее высокая доля таких соискателей — в Камчатском крае (1,6%), наиболее низкая — в Республике Саха (Якутия) (0,8%).

Мужчины в возрасте 61+ чаще всего претендуют на вакансии в профессиональных областях «Производство, сельское хозяйство» (16%), «Строительство, недвижимость» (13%) и «Административный персонал» (10%). В свою очередь, женщины старше 56 лет обычно размещают резюме в сферах «Бухгалтерия» (16%), «Административный персонал» (15%) и «Продажи» (9%).

В качестве ключевых навыков при трудоустройстве соискатели пенсионного возраста указывают умение пользоваться ПК и работать в команде, грамотную речь, организаторские навыки, деловую переписку и ведение переговоров.

Возрастные группы за последние 10 лет сильно изменились: уменьшаются в численности группы 19-24 года (в 2 раза), категория 25-30 лет сократилась на 30%, а остальные наоборот — растут в количественном объеме. Соискатели и возраста 45+ и люди пенсионного возраста готовы и хотят работать, но препятствием служит так называемый эйджизм (неготовность взаимодействовать с определенными возрастными категориями соискателей), который встречается у некоторых работодателей.

Несмотря на демографический кризис и рост пенсионного возраста, предвзятое отношение к возрастным соискателям всё ещё присутствует на рынке труда. По словам Ксении Авериной, директора hh.ru на Дальнем Востоке, более молодые возрастные группы (10-14 лет) численно сокращаются и на сегодня малочисленны. Поэтому ждать резкого притока этих специалистов на рынок в ближайшее время не приходится. Уже сейчас и в ближайшем будущем работодателям придется рассматривать, как альтернативу, кандидатов более старшего возраста.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
работапенсионеры
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы