Пенсионеры ищут работу на заводах, в сельском хозяйстве и в бухгалтерии

В Приморье почти 50 тысяч резюме — от соискателей пенсионного возраста (мужчины от 61 года и женщины от 56 лет), сообщили в пресс-службе hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников. Это 1,4% от общего числа активных соискателей в России.

Между тем, в стране наиболее заинтересованные в работе пенсионеры-соискатели проживают в Ленинградской области (2,2%), Московской области (2%), Калининградской области и Санкт-Петербурге (по 1,8%). Среди регионов ДФО наиболее высокая доля таких соискателей — в Камчатском крае (1,6%), наиболее низкая — в Республике Саха (Якутия) (0,8%). Мужчины в возрасте 61+ чаще всего претендуют на вакансии в профессиональных областях «Производство, сельское хозяйство» (16%), «Строительство, недвижимость» (13%) и «Административный персонал» (10%). В свою очередь, женщины старше 56 лет обычно размещают резюме в сферах «Бухгалтерия» (16%), «Административный персонал» (15%) и «Продажи» (9%). В качестве ключевых навыков при трудоустройстве соискатели пенсионного возраста указывают умение пользоваться ПК и работать в команде, грамотную речь, организаторские навыки, деловую переписку и ведение переговоров. Возрастные группы за последние 10 лет сильно изменились: уменьшаются в численности группы 19-24 года (в 2 раза), категория 25-30 лет сократилась на 30%, а остальные наоборот — растут в количественном объеме. Соискатели и возраста 45+ и люди пенсионного возраста готовы и хотят работать, но препятствием служит так называемый эйджизм (неготовность взаимодействовать с определенными возрастными категориями соискателей), который встречается у некоторых работодателей. Несмотря на демографический кризис и рост пенсионного возраста, предвзятое отношение к возрастным соискателям всё ещё присутствует на рынке труда. По словам Ксении Авериной, директора hh.ru на Дальнем Востоке, более молодые возрастные группы (10-14 лет) численно сокращаются и на сегодня малочисленны. Поэтому ждать резкого притока этих специалистов на рынок в ближайшее время не приходится. Уже сейчас и в ближайшем будущем работодателям придется рассматривать, как альтернативу, кандидатов более старшего возраста.

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