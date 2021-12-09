Рестораны и пекарни будут кормить горожан на центральной площади Владивостока

Рестораны и пекарни будут кормить горожан на центральной площади Владивостока
Рестораны и пекарни будут кормить горожан на центральной площади Владивостока
Вчера, 08:08ОбществоФото: фото Анастасии Котляровой/www.vlc.ru
Монтаж новогоднего городка начался на центральной площади Владивостока.

Ранее здесь начали монтировать главный атрибут Нового года — 28-ми метровую ёлку, — сейчас приступили к установке ярмарочные домики, а также готовят основание под каток, который в этом году расширит свой функционал.

В городском управлении туризма, инвестиций и городской среды рассказали, что в центральной части катка расположат фудгородок, где жители и гости Владивостока в уютной обстановке смогут насладиться вкусной и горячей едой от ресторанов и пекарен города. Попасть туда можно будет как через зону катка, так и через специальные мостовые переходы.

Также для удобства отдыхающих здесь будут работать теплые раздевалки и зона проката коньков.

Еще одной зоной для активного зимнего отдыха станет ледяная горка, а для маленьких детей будет установлена игровая зона «Лабиринт». Ребята постарше со своими родителями смогут поиграть в керлинг.

Атмосферу новогодней сказки создадут «Аллея щелкунчиков», «Домик Деда Мороза», а также различные светодиодные арт-объекты, фотозоны и игровые зоны.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
ВладивостокНовый год
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