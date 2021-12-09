Рестораны и пекарни будут кормить горожан на центральной площади Владивостока

В городском управлении туризма, инвестиций и городской среды рассказали, что в центральной части катка расположат фудгородок, где жители и гости Владивостока в уютной обстановке смогут насладиться вкусной и горячей едой от ресторанов и пекарен города. Попасть туда можно будет как через зону катка, так и через специальные мостовые переходы.