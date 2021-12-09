«Социальный навигатор» — гид в мире социального страхования

Непростая эпидобстановка, очередные штаммы коронавируса и просто нежелание тратить время в кабинетах — это все вынуждает жителей Приморья искать способы получения социальных услуг удаленно.

Фонд социального страхования разработал приложение «Социальный навигатор» специально для удобства клиентов. Кстати, разработка стартовала еще до того как мир узнал о коронавирусе и внезапной актуализации темы удаленного доступа к услугам — в 2018 году. Уже тогда Фонд соцстрахования серьёзно подошел к обеспечению комфорта своих клиентов, подумал об их времени, чтобы люди могли не тратить время в офисах и кабинетах. Сегодня к приложению подключены все подразделения ФСС в регионах России. Чем удобен «Социальный навигатор»? Рассмотрим приложение подробнее. Установить его можно на ваш смартфон или айфон, а пользоваться очень удобно. Во-первых, здесь продуманные разделы, которые помогут найти нужную информацию по таким вопросам, как «материнство, временная нетрудоспособность», «несчастный случай на производстве и профессиональные заболевания», «инвалидность и льготные категории граждан», «утрата близкого человека». Заметим, что общую информацию по этим темам можно получить, даже если вы не авторизированы. Но если вы хотите запросить данные, связанные именно с вами, персональные, то нужно будет авторизироваться. «Социальный навигатор» даёт возможность узнать о самом Фонде социального страхования и предоставляемых им услугах, подать запрос в ФСС; выяснить полный перечень пособий из средств ФСС для семей с детьми; порядок назначения пособий по временной нетрудоспособности; узнать о мерах поддержки людей с ОВЗ и тех, кто пострадал от травм на производстве; отслеживать статусы больничных и пособий, находить на карте социально значимые объекты. И это далеко не полный перечень возможностей, предоставляемых приложением. Отметим, что если нет возможности воспользоваться мобильным приложением «Социальный навигатор», то вышеперечисленные функции можно найти и на сайте ФСС (https://fss.ru/) в личном кабинете. Войти на портал можно с помощью Госуслуг.

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