«Социальный навигатор» — гид в мире социального страхования

Фонд социального страхования разработал приложение «Социальный навигатор» специально для удобства клиентов.
Кстати, разработка стартовала еще до того как мир узнал о коронавирусе и внезапной актуализации темы удаленного доступа к услугам — в 2018 году. Уже тогда Фонд соцстрахования серьёзно подошел к обеспечению комфорта своих клиентов, подумал об их времени, чтобы люди могли не тратить время в офисах и кабинетах.
Сегодня к приложению подключены все подразделения ФСС в регионах России.
Чем удобен «Социальный навигатор»? Рассмотрим приложение подробнее. Установить его можно на ваш смартфон или айфон, а пользоваться очень удобно.
Во-первых, здесь продуманные разделы, которые помогут найти нужную информацию по таким вопросам, как «материнство, временная нетрудоспособность», «несчастный случай на производстве и профессиональные заболевания», «инвалидность и льготные категории граждан», «утрата близкого человека».
Заметим, что общую информацию по этим темам можно получить, даже если вы не авторизированы. Но если вы хотите запросить данные, связанные именно с вами, персональные, то нужно будет авторизироваться.
«Социальный навигатор» даёт возможность узнать о самом Фонде социального страхования и предоставляемых им услугах, подать запрос в ФСС; выяснить полный перечень пособий из средств ФСС для семей с детьми; порядок назначения пособий по временной нетрудоспособности; узнать о мерах поддержки людей с ОВЗ и тех, кто пострадал от травм на производстве; отслеживать статусы больничных и пособий, находить на карте социально значимые объекты. И это далеко не полный перечень возможностей, предоставляемых приложением.
Отметим, что если нет возможности воспользоваться мобильным приложением «Социальный навигатор», то вышеперечисленные функции можно найти и на сайте ФСС (https://fss.ru/) в личном кабинете. Войти на портал можно с помощью Госуслуг.