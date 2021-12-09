Судоверфь «Звезда» и колледж машиностроения и транспорта подписали соглашение о сотрудничестве в Приморье

Судоверфь «Звезда» и колледж машиностроения и транспорта подписали соглашение о сотрудничестве в Приморье
Судоверфь «Звезда» и колледж машиностроения и транспорта подписали соглашение о сотрудничестве в Приморье
Сегодня, 09:46ОбществоФото: Диана Шарафулисламова / Правительство Приморского края
На торжественной церемонии судостроительный комплекс «Звезда» и Приморский колледж машиностроения и транспорта заключили договор о сотрудничестве. Участие в подписании документа принял губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Глава Приморья отметил важность нового соглашения между одним из старейших и востребованнейших учебных заведений и судостроительным комплексом.

«Колледж нашел в лице “Звезды” и тех компаний, которые сейчас интегрированы в судостроительный комплекс, надежного партнера. Подписано соглашение о подготовке специалистов для последующей работы в сфере судостроения. Это не только завод в Большом Камне. Это Дальзавод, завод “Эра”, те предприятия, которые поставляют продукцию. Это 30-й завод и в перспективе металлургический комбинат. Соглашение предусматривает оказание поддержки колледжу в предоставлении оборудования, тренажеров для прохождения практики, заключении целевых контрактов с обучающимися», — заявил Олег Кожемяко.

По словам губернатора, уже в ближайшее время заводу понадобится уйма специалистов, а значит и новое соглашения очень актуально и своевременно.

«Для самих выпускников это тоже очень интересно. Завод обеспечивает прибывших специалистов арендным жильем, которое мы и сами строим, и завод строит, гарантированной заработной платой. Это новые современные технологии, которые ранее не применяли ни в Советском Союзе, ни в Российской Федерации. Я думаю, что такое партнерство даст возможность и студентам видеть дальнейшие перспективы, заводу – иметь подготовленные кадры, что в целом будет способствовать развитию нашего края и страны», — отметил Олег Кожемяко.

Сюжеты:
Приморье
ПромышленностьработаПриморьесудостроениестуденты
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