Судоверфь «Звезда» и колледж машиностроения и транспорта подписали соглашение о сотрудничестве в Приморье

«Для самих выпускников это тоже очень интересно. Завод обеспечивает прибывших специалистов арендным жильем, которое мы и сами строим, и завод строит, гарантированной заработной платой. Это новые современные технологии, которые ранее не применяли ни в Советском Союзе, ни в Российской Федерации. Я думаю, что такое партнерство даст возможность и студентам видеть дальнейшие перспективы, заводу – иметь подготовленные кадры, что в целом будет способствовать развитию нашего края и страны», — отметил Олег Кожемяко.