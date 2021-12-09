Во Владивостоке уже десятые сутки продолжают убирать снежные сугробы

Во Владивостоке уже десятые сутки продолжают убирать снежные сугробы
Во Владивостоке уже десятые сутки продолжают убирать снежные сугробы
Вчера, 12:15ОбществоФото: Фото МБУ «Содержание городских территорий» /www.vlc.ru
Силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий» вывозят снег с прибордюрных полос, а также совместно с привлечёнными организациями наводят порядок на пешеходных зонах.

В пресс-службе мэрии отмечают: прошедшей ночью снег вывозили с центральных улиц и основных городских маршрутах, днём эту работу продолжают на тех участках, где работа спецтехники не вносит серьезных затруднений в движение автотранспорта.

Минувшей ночью снег вывозили с Фонтанной, Бестужева, 1-й Морской, проспекта Красного Знамени (от поворота на Шилкинскую до Третьей Рабочей), от Аллилуева в сторону Баляева, с Уборевича (от Суханова до Партизанского проспекта), Алеутской (от ж/д вокзала до Светланской), Светланской (от «Лазо» до сквера Невельского), Гоголя, Лазо (от Светланской до Суханова), Нейбута, Адмирала Юмашева, моста на пересечении Гоголя и проспекта Красного Знамени. Также техника была задействована в сгребании снега на прибордюрной полосе в районе кольца Толстого, на Третьей Рабочей, участке от Сабанеева в сторону Рудневского моста, на Некрасовском путепроводе, верхней остановке «Молодёжная» и по другим адресам.

Материалы по теме:
Владивостокснегликвидация
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы