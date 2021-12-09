«Ёлочка-то больше не горит»: в каком состоянии главная ель Владивостока

В мэрии сообщили, что главная ель города в этом году будет подсвечиваться только гирляндами. Одна из её основных «фишек» — самоподсветка в 16 режимах больше не работает. Тем не менее сама ель все еще в хорошем, хоть и слегка потрепанном состоянии, пишет «Альянс HELP».
Монтаж 28-метровой ели стартовал 29 ноября, как раз за день до прихода циклона. Но благодаря укреплению основания — конструкция выстояла. Да и от всей ёлки там была лишь нижняя часть металлического скелета.
«Состояние конструкции главной новогодней ели Владивостока на сегодняшний день удовлетворительное. Вне сезона она традиционно хранится на складе муниципального предприятия», – рассказала заместитель начальника пресс-службы мэрии приморской столицы Марина Ивлева.
Сегодня каркас уже практически собран, на площадь привезены искусственные ветки, которые скроют конус-основу, и игрушки. Ель украсят разноцветными шарами, а также гирляндами и светодиодными фигурами в виде ромбов и полусфер.