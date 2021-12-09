Зайдут «без стука»

Зайдут «без стука»
Зайдут «без стука»
Вчера, 12:59ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Федеральный закон «О полиции». Они наделяют полицейских новыми полномочиями. Какими именно, рассказали в пресс-службе Госдумы.

Проникновение в жилье для поимки преступников

Полицейские смогут проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления или скрывающихся с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление.

Осмотр транспортных средств

Сотрудники полиции будут вправе осматривать места происшествия, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты в связи с проверкой зарегистрированных заявлений и сообщений о происшествиях.

Вскрытие транспортных средств

Полицейские смогут вскрывать транспортные средства для спасения жизни граждан или обеспечения их безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, для пресечения преступления или проверки сообщения об угрозе террористического акта. А также если есть основания полагать, что совершивший правонарушение гражданин находится в состоянии опьянения.

Досмотр граждан

Полицейские вправе досматривать граждан, их личные вещи и транспорт не только при подозрении на наличие оружия, наркотиков и иных запрещенных веществ, но и при основании полагать, что они скрывают предметы хищения.

Временное ограждение объектов

Закон закрепляет за полицией полномочие обозначать доступными средствами места совершения преступлений, происшествий, а также территории и объекты, где проводятся публичные и массовые мероприятия, нахождение граждан на которых ограничено или представляет угрозу для их безопасности, а также провести временное ограждение указанных мест и объектов.

Поправки вступают в силу со дня их официального опубликования.

Сюжеты:
Приморье
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законодательствоПолиция
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