Тысячи тонн красной икры отправили из Приморья в Страну восходящего солнца

В 2021 года из Приморья вывезено за границу почти 8,3 тонн красной икры всех видов, сообщили в пресс-службе регионального Управления Россельхознадзора.

Основным импортёром приморского деликатеса является Япония. В эту страну в ушедшем году направлено 347 партий икры лососевых пород рыб общим весом около 5,7 тысяч тонн. Кроме того, 338 партий икры общим весом 2,5 тысяч тонн экспортированы в Республику Корея. В Поднебесную ушло намного меньше этого лакомства: туда отправлено шесть партий продукции — всего 89 тонн. В 2021 году четыре партии лососевой икры общим весом менее тонны направлены в Австралию и ещё 200 кг — в США. Отметим, ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что в 2021 году зафиксирован рекордный объём вылова лососей — третий результат за всю историю промысла на «красной» путине. Поэтому производство красной икры достаточно, чтобы удовлетворить запрос российских потребителей и поставлять деликатес на экспорт.

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